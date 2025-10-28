Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach in der Krise – Jeltsch im Visier

Dienstag, 28.10.2025 - 13:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die anhaltende Krise bei Borussia Mönchengladbach spitzt sich immer weiter zu. Zuletzt musste man sich mit 0:3 gegen den amtierenden deutschen Meister Bayern München geschlagen geben – die Pleite war sicherlich eingeplant. Mit nur drei Punkten aus acht Partien liegt man auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.

Heute Abend geht es für die Fohlen in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den Karlsruher SC weiter. Hierbei droht die nächste Niederlage, denn während die Gladbacher weiter im Abwärtsstrudel festhängen, befinden sich die Badener auf dem aufstrebenden Ast. Für Trainer Eugen Polanski wird die Luft zunehmend dünner.

Finn Jeltsch als Soforthilfe?

Mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben in der Bundesliga, muss sich bei der Borussia vom Niederrhein etwas verändern. Auf dem Transfermarkt kann man erst im anstehenden Transferfenster tätig werden und hier hat man anscheinend mit Finn Jeltsch einen passenden Kandidaten ausfindig gemacht, der bei der Mission Klassenerhalt mitwirken soll.

Wie die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet, sollen die BMG-Verantwortlichen den 19-jäjhrgen Innenverteidiger ins Visier genommen haben. Der Youngster wechselte erst im Sommer für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart und entwickelt sich dort prächtig weiter. Unter Trainer Sebastian Hoeneß kommt der Verteidiger zu regelmäßigen Einsätzen, wobei er sich allerdings noch keinen Stammplatz erkämpfen konnte.

Entwicklung schreitet voran

Wettbewerbsübergreifend kommt das Talent aktuell auf 7 Einsätze. Zwischenzeitlich musste Jeltsch aufgrund einer Adduktorenverletzung dreimal aussetzen. Der Rechtsfuß, der mittlerweile einen Marktwert von rund 20 Millionen Euro aufweist, pendelt indes zwischen der Startelf und der Reservebank. Grund ist das Rotationsprinzip von Hoeneß.

Finn Jeltsch würde hervorragend ins Anforderungsprofil der Gladbacher passen, denn Sportdirektor Rouven Schröder hält bereits Ausschau nach einem Rechts- und Innenverteidiger, der als Soforthilfe in Mönchengladbach für mehr Stabilität sorgen soll. Jeltsch würde diese Anforderung erfüllen.

Leihe im Winter möglich?

Abhaken dürfte man sich indes eine Festverpflichtung, allerdings denkt man bei Borussia Mönchengladbach über ein Leihgeschäft nach- Unklar ist, wie der VfB Stuttgart in dieser Hinsicht plant und auch Finn Jeltsch hat sich zu seiner näheren Zukunft nicht geäußert. Klar ist allerdings auch, dass er beim VfL wohl sofort einen Stammplatz ergattern könnte.

Ob diese Aussicht allein dafür reicht, um den 19-jährigen, der erst kürzlich mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten U19-Spieler Deutschlands ausgezeichnet wurde, ist absolut fraglich. Dennoch scheint man sich am Niederrhein ernsthaft mit einem Winter-Transfer des Verteidigers zu befassen.