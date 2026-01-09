Transfergerüchte: Dynamo Dresden will aufrüsten – Luca Philipp im Visier?

Freitag, 09.01.2026 - 14:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Tabellenschlusslicht der 2. Liga greift man nach jedem Strohhalm, der sich Dynamo Dresden bietet. Den Gang in die Drittklassigkeit möchten die Sachsen unbedingt vermeiden und das aktuelle Transferfenster bietet dem Klub einige Möglichkeiten, um den Kader punktuell zu verstärken. Dabei sollen sich die Blicke der SGD-Verantwortlichen in den Kraichgau richten, wie „Lausitzer Rundschau“ und auch die „Bild“ zu bestätigen wissen.

Eine Baustelle, die sich im Kader des Klubs befindet, liegt zwischen den Pfosten. Lennart Grill riss im Schlussspurt der Hinrunde die Patellasehne im Knie und wurde zunächst von Tim Schreiber vertreten. Doch mit dem Aufstiegskeeper scheint man nicht in die Rückrunde als Nummer 1 starten zu wollen.

Dynamo Dresden will „große Lösung“ zwischen den Pfosten

Eine große Lösung soll her, wenn es nach dem Willen der Klub-Verantwortlichen geht. Dabei scheint man sich auch in der Bundesliga umzuschauen, wo ein gewisser Luca Philipp sich nach einer Stammposition sehnt. Der 25-jährige kommt an Oliver Baumann bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht vorbei. Er soll offen für einen Abschied sein, denn zuletzt war er in der Saison 2021/22 zumeist in der 3. Liga für die Zweitvertretung der TSG als Stammkeeper aufgelaufen.

Diesen Umstand möchte Philipp gerne ändern und so soll sein Berater auch schon Kontakt mit Dynamo Dresden gehabt haben. Anders als zunächst spekuliert wurde, war er nicht im winterlichen Trainingslager der SGD zugegen, sondern es gab wohl telefonischen Kontakt. Dass der Schlussmann eine gute Wahl sein dürfte, hatte der 1,92 Meter große Philipp bereits in der vergangenen Saison gezeigt.

Philipp kommt nicht an Baumann vorbei

Dort durfte er in sechs Partien der Bundesliga sowie einmal im DFB-Pokal und einen Auftritt in der Europa League ran. Seine Sache machte der gebürtige Stuttgarter sehr gut, allerdings musste er dann wieder auf die Ersatzbank zurück, nachdem Oliver Baumann genesen war. Seine Leistungen sind jedoch nicht in Vergessenheit geraten und so versucht man vonseiten der SGD, ihn von der TSG Hoffenheim loszueisen.

Ein schwieriges Unterfangen, denn die TSG-Bosse sehen keinen Grund, selbst eine Baustelle zu eröffnen. Philipp könnte aktuell auch nicht per Leihe zu Dynamo Dresden wechseln, da sein Vertrag nur noch bis zum Sommer Gültigkeit besitzt. Eine Leihe käme nur dann infrage, wenn sein auslaufender Vertrag vorzeitig verlängert werden würde.

Dynamo Dresden auf der Suche nach Alternativen

Für die Verantwortlichen von Dynamo Dresden heißt es nun, dass man um Philipp kämpfen und sich zugleich nach einer Alternative umschauen müsste, sofern man weiterhin eine starke Lösung für die Torhüterposition sucht. Philipp selbst wäre wohl bereit, in der 2. Liga zu spielen, da er endlich wieder als Stamm-Torhüter auflaufen möchte.

Bei den Sachsen würde er allerdings direkt im Abstiegskampf der 2. Liga landen. Nun kommt es auf das Verhandlungsgeschick der Dresdner an, wobei man hoffen muss, dass auch die TSG Hoffenheim ihren Ersatzkeeper gehen lassen würde. Noch hat der Zweitligist ein paar Wochen, um eine Lösung zwischen den Pfosten zu finden.