Transfergerüchte: SC Freiburg mit Angebot für Loun Srdanovic?

Freitag, 09.01.2026 - 12:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kaum ist der winterliche Transfermarkt geöffnet, tauchen zahlreiche spannende Transfergerüchte auf. Heute mit dabei der SC Freiburg und dessen Blick in die Schweiz, wenn man den Ausführungen von „Tribune de Geneve“ Glauben schenken kann. Genauer gesagt sollen sich die Verantwortlichen mit einem Talent beschäftigen, welches bei Servette FC unter Vertrag steht.

Die Rede hierbei ist von Loun Srdanovic, der aus der eigenen Jugend stammt und nun den nächsten Karriereschritt vor sich haben könnte. In der Schweiz gilt der 19-jährige als Shootingstar, dem durchaus eine gewisse Laufbahn prophezeit wird.

Servette FC würde Srdanovic gehen lassen

Spannend hierzu sind die Äußerungen des Servette FC Präsidenten im Interview mit „Tribune de Geneve“, denn der Klub-Boss wurde explizit zu Loun Srdanovic´ Zukunft befragt und ob dieser den Verein in Kürze verlassen könnte. Hervé Broch: „Das wäre die logische Weiterentwicklung eines Spielers, der im Verein ausgebildet wurde", ließ er verlauten. "Aber natürlich nur, wenn eine bestimmte Summe gezahlt wird."

Die Tür für einen Wechsel wäre also bei einem passenden Angebot offen. Und genau hier kommt der SC Freiburg ins Spiel, denn die Breisgauer sollen bereits vor ein paar Wochen ein Angebot unterbreitet haben, um den Rechtsverteidiger in die Bundesliga zu locken. Angedacht war zudem angeblich auch, dass man den Schweizer direkt an seinen Jugendklub verleiht, ehe er im Sommer schlussendlich zu den Freiburgern wechselt.

SC Freiburg mit Bedenken?

Klar ist allerdings auch, dass auch andere Vereine den ehemaligen Schweizer U19-Nationalspieler auf dem Schirm haben. So ist beispielsweise auch die Rede von BSC Young Boys. Hierzu schiebt Servettes Präsident allerdings einen Riegel vor, denn man möchte nicht die direkte Konkurrenz stärken.

Soll heißen: Wenn Loun Srdanovic den Verein verlässt, bei dem er indes noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt, so käme nur ein Wechsel ins Ausland in Betracht. Beim SC Freiburg ist man sich noch uneins, was einen möglichen Transfer des Rechtsverteidigers betrifft. Überzeugt von dessen Fähigkeiten ist man, allerdings kommen die SCF-Bosse aufgrund der Verletzungsanfälligkeit ins Grübeln.

Wiedersehen mit Manzambi?

In der Liga verpasste Srdanovic aufgrund diverser nicht näher genannten Verletzungen gleich sechs Partien. Wettbewerbsübergreifend stand der Verteidiger in dieser Saison bisher elfmal auf dem Platz (1 Vorlage). Die Unsicherheit ist also begründet, allerdings steht auf der anderen Seite sein Potenzial.

Wie dem auch sei, denn neben dem SC Freiburg gibt es wohl auch BVB Transfergerüchte rund um den Youngster. Und auch der FC Villareal, LOSC Lille und Olympique Lyon haben den 1,80 Meter großen Abwehrspieler auf dem Schirm. Spannender Fact: beim SC Freiburg würde er auf Johan Manzambi treffen, denn beide kennen sich aus der gemeinsamen Jugendzeit bei Servette FC.