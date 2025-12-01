ANZEIGE

Zum Ausklang des Jahres: Die sportlichen Highlights im Dezember 2025!

Montag, 01.12.2025 - 13:03 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach einem prall gefüllten Kalender geht das Sportjahr 2025 mit einem echten Feuerwerk zu Ende. Der Dezember bietet für jeden Geschmack etwas: Motorsport, Darts, Fußball, UFC oder Wintersport – die Auswahl ist riesig.

Wer glaubt, dass es zum Jahresende ruhiger wird, täuscht sich gewaltig. Denn die letzten Wochen des Jahres liefern gleich mehrere Höhepunkte, die man sich als Sportfan kaum entgehen lassen sollte.

Showdown in der Wüste: Das Formel-1-Finale in Abu Dhabi

Das erste Dezember-Wochenende gehört ganz klar der Formel 1. Nach einer Saison voller Wendungen fällt in Abu Dhabi die Entscheidung um die Fahrer-WM. Vor allem der Las-Vegas-Grand-Prix brachte ordentlich Brisanz rein: Beide McLaren-Piloten, Lando Norris und Oscar Piastri, wurden disqualifiziert.

Nutznießer war Max Verstappen, der sich mit dem Sieg in Vegas und einem weiteren Erfolg in Katar wieder heranpirschte. Die McLaren-Doppelspitze geht zwar weiterhin mit den besten Karten ins Finale, doch Verstappen hat in Abu Dhabi schon mehrfach Unglaubliches gezeigt. Genau deshalb dürfte der Showdown auf Yas Island ein absolutes Muss für alle Motorsport-Fans werden.

Formel-E: Start in die neue Saison

Keine Pause für Motorsport-Begeisterte: Am 6. Dezember startet auch die neue Formel-E-Saison. Der Auftakt findet in Brasilien statt – das erste von 17 Rennen bis Mitte August. Die Serie steht vor einem besonderen Jahr, denn es ist die vierte und letzte Saison des Gen3-Evo-Zeitalters, bevor 2026 die Gen4-Ära beginnt. Dazu kommen neue und überarbeitete Strecken sowie viele Fahrerwechsel, die die Startaufstellung kräftig durchmischen.

Auch das Regelwerk wurde angepasst: kürzere Qualifying-Gruppen, nur noch zehn Minuten, sowie Veränderungen am Attack Mode, der für taktische Überraschungen sorgen soll. Die Fans können sich also auf ein dynamisches, frisches und deutlich spannenderes Gesamtpaket freuen.

Bühne frei für die Pfeile: Die Darts-WM startet durch

Eines der absoluten Dezember-Highlights ist auch in diesem Jahr die Darts-WM, die am 15. Dezember beginnt und bis zum 3. Januar läuft. Die Vorfreude ist enorm – nicht nur bei eingefleischten Fans. Auch Wettfreunde blicken gespannt nach London, denn die neuesten Wettanbieter erwarten einen besonders offenen WM-Kampf. Im Mittelpunkt stehen natürlich die beiden Namensvetter Luke Littler und Luke Humphries, die die Saison über fast jedes große Turnier unter sich ausgemacht haben.

Doch dahinter lauert starke Konkurrenz: Michael van Gerwen, Michael Smith, Stephen Bunting, Gerwyn Price und weitere Spieler mit Titelchancen. Bei einem Preispool von 2,5 Millionen Pfund ist klar, dass hier niemand freiwillig zurücksteckt – ein Turnier, das man nicht verpassen sollte.

Augenschmaus für Fußballfans: Afrika-Cup in Marokko

Auch im internationalen Fußball steht ein Höhepunkt an. Die 35. Ausgabe des Afrika-Cups beginnt am 21. Dezember und läuft bis zum 18. Januar. Gastgeber ist Marokko – ein Land, das sich im Hinblick auf die WM 2030 längst im Modernisierungsschub befindet. Für den Kontinentalverband ist das Turnier ein idealer Testlauf.

Sportlich ist alles offen: Neben den Topnationen wie Ägypten, Nigeria oder Senegal könnten auch kleinere Teams überraschen. Die größten Stars des Kontinents werden auftreten, die Stadien dürften aus allen Nähten platzen. Alles deutet auf ein emotionales, lautes und extrem unterhaltsames Turnier hin.

Wintersport, harte Fights und große Bühne

Im Wintersport geht es im Dezember traditionell Schlag auf Schlag. Im alpinen Skiweltcup stehen zwölf Rennen der Herren und zehn der Damen an – perfekte Voraussetzungen für packende Wochen. Die Athletinnen und Athleten steigern ihre Form, die Ergebnisse werden konstanter, und mit Blick auf die Olympischen Spiele wächst der Druck. Für Fans bedeutet das: abwechslungsreiche Strecken, hohe Geschwindigkeit und jede Menge Nervenkitzel.

Auch Kampfsport-Fans kommen auf ihre Kosten. UFC 323 steigt bereits am 6. Dezember und bringt einen echten Kracher mit: Merab Dvalishvili gegen Petr Yan im Titelduell. Doch nicht nur der Hauptkampf überzeugt – die gesamte Card ist vollgepackt mit spannenden Paarungen, die den Abend zu einem Pflichttermin für alle MMA-Fans machen. Der Dezember liefert damit einen letzten, kraftvollen Schub an Sportmomenten für 2025 – ideal, um das Jahr mit Action, Emotionen und richtig viel Spannung zu verabschieden.