Transfergerüchte: Pierre Kalulu & Simic im Visier des VfB Stuttgart?

Donnerstag, 23.05.2024 - 13:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch immer ist nicht ganz klar, wie es beim VfB Stuttgart in der Causa Serhou Guirassy weitergehen wird. In der letzten Zeit tauchten immer häufiger aktuelle BVB Transfergerüchte auf, wonach der Top-Stürmer in den Pott wechseln könnte. Borussia Dortmund ist heiß auf den 28-jährigen, doch auch andere Klubs sind am Torjäger interessiert.

Passend dazu streut das italienische Portal „calciomercato.com“ ein interessantes Transfergerücht, welches Pierre Kalulu mit dem deutschen Vize-Meister in Verbindung bringt. Zudem wurde angeblich auch über eine mögliche Rückkehr von Jan-Carlo Simic diskutiert, der in der U19 des AC Mailand spielt.

VfB-Trio zu Besuch bei Milan?

Im Internet kursierten gestern bereits Fotos von einem Treffen dreier VfB-Verantwortlichen im Umfeld von Milan auf. Dabei soll es um Guirassy, Kalulu und um Simic gegangen sein. Vor allem der 23-jährige Kalulu ist wohl ein ganz heißes Thema bei den Brustringträgern. Der Innenverteidiger wechselte im Sommer 2020 für eine beschauliche Ablösesumme in Höhe von 1,39 Millionen Euro aus der Zweitvertretung von Olympique Lyon zu den „Rossoneri“ und konnte nur zwei Jahre später seinen höchsten Marktwert feiern. Satte 35 Millionen Euro betrug dieser.

Aktuell ist Kalulu noch 25 Millionen Euro wert. Doch anhand seines recht jungen Alters dürfte die Entwicklung beim französischen U21-Nationalspieler noch lange nicht beendet sein. Seit seinem Wechsel aus Lyon zum AC Mailand konnte sich Pierre Kalulu immer mehr Einsatzzeiten erkämpfen. Insgesamt kommt der Verteidiger auf 112 Pflichtspiele für den italienischen Traditionsklub (3 Tore / 6 Vorlagen).

Guirassy zum AC Mailand?

In dieser Spielzeit lief es nicht optimal für den 1,82 Meter großen Innenverteidiger, der im Übrigen auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann. Mitte April feierte Kalulu sein Comeback, nachdem ihn eine Seitenband-Verletzung über Wochen außer Gefecht setzte. Davor musste er bereits die Folgen eines Oberschenkelmuskelrisses auskurieren, weswegen er in dieser Spielzeit auf lediglich 11 Pflichtspiele kam.

Trotz seiner Seuchen-Saison ist man dem Anschein nach beim VfB Stuttgart von den Fähigkeiten des Rechtsfußes überzeugt. Ein VfB Stuttgart Transfer des Defensivspielers dürfte jedoch teuer werden, denn neben seinem Marktwert von 25 Millionen Euro besitzt dieser noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2027. Gut möglich, dass die Verantwortlichen des AC Mailand ein Tauschgeschäft mit Serhou Guirassy anstreben, denn auch er war beim besagten Treffen wohl Thema.

Rückkehr von Simic geplant?

Neben diesen beiden Personalien ging es allem Anschein nach auch um Jan-Carlo Simic. VfB-Fans werden ihn noch kennen, denn der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Abwehrspieler stammt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart. Im Sommer 2022 verließ Simic für eine Million Euro den Klub und schloss sich der Mailänder U19 an.

Nun könnte es zu einer Rückkehr ins „Schwabenländle“ kommen. Jan-Carlos Simic hat sich beim AC Mailand durchaus weiterentwickelt. In Zahlen ausgedrückt: 5 Millionen Euro Marktwert. Der 19-jährige hat bereits 6 Pflichtspieleinsätze in der Serie A absolviert und konnte dabei gar ein Tor erzielen. Ansonsten kam er fast ausschließlich für die dortige U19 zum Einsatz. Bis zum Sommer 2025 ist er noch bei den Italienern unter Vertrag.