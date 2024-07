Transfergerüchte: VfB Stuttgart hinterlegt Interesse bei Juves Comenencia

Mittwoch, 31.07.2024 - 15:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wollte man beim VfB Stuttgart gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Dem kann gut möglich sein, denn in den Gesprächen um Dean Huijsen ging es laut dem italienischen Journalisten Marko Di Natale auch um Livano Comenencia, der wie sein Landsmann, ebenfalls bei Juventus Turin unter Vertrag steht.

Im Zuge der Gespräche scheinen die VfB-Bosse loses Interesse an einer Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers hinterlegt zu haben. Kein Wunder, denn Comenencia ist ein sehr spannender Spieler, der noch recht am Anfang seiner Entwicklung steht. Bei den Brustringträgern sieht man jede Menge Potenzial, weshalb ein VfB Stuttgart Transfer im Rahmen des Möglichen erscheint.

Wechsel von PSV zu Juve lief nicht geräuschlos ab

Der Niederländer mit Wurzeln aus Curacao wechselte im vergangenen Sommer für eine beschauliche Ablöse in Höhe von 490.000 Euro von der PSV Eindhoven in die Jugendakademie von Juventus Turin. Sein Wechsel nach Italien zum Klub der Serie A verlief jedoch nicht ganz geräuschlos, denn vor seinem Abschied wurde er vom niederländischen Klub suspendiert. Die Gründe sind hierbei nicht ersichtlich.

Wie dem auch sei, der Abgang war am Ende beschlossene Sache. Bei Juventus Turin muss sich der Youngster jedoch hintenanstellen, denn auf sein Debüt bei den Profis wartet er noch immer. Beim VfB Stuttgart ist die Situation des Mittelfeldspielers nicht unbekannt. Zudem sind sich die Juve-Verantwortlichen auch noch nicht ganz sicher, wie die nähere Zukunft des Rechtsfußes aussehen soll.

Comenencia würde VfB-Kader mehr Breite verleihen

Beim VfB Stuttgart wäre Livano Comenencia zunächst in der Backup-Rolle vorgesehen. Interessant ist jedoch, dass er einer für mehrere Positionen wäre. So wird er in der Regel im rechten Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch in der Zentrale spielen. Zudem fühlt sich der 1,91 Meter große Niederländer auch hinten rechts sehr wohl.

Mit seiner Polyvalenz auf den Positionen könnte Comenencia für mehr Breite im Kader sorgen. Davon scheint man auch in Stuttgart überzeugt zu sein. Wie die Schwaben jedoch genau mit dem Mittelfeldspieler planen, gibt die Meldung von Di Natale nicht her. Unklar ist zudem auch, welche Ablösesumme Juventus Turin für den ehemaligen niederländischen Nationalspieler aufrufen würde.

Verlässt Comenencia Juventus Turin?

Sollte Juventus Turin den auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig mit Comenencia verlängern, droht spätestens in einem Jahr ein ablösefreier Abschied vom italienischen Topklub. Es wäre aktuell die vorletzte Möglichkeit, mit dem Youngster Kasse zu machen. Sein Marktwert: 800.000 Euro.

Eine entsprechende Ablösesumme dürfte sich im Rahmen seines momentanen Marktwerts bewegen. Wie bereits erwähnt, sollen noch keine konkreten Verhandlungen angeleiert worden sein. Bisher ist lediglich von einem losen Interesse die Rede.