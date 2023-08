Transfergerüchte: Als Mavropanos-Ersatz - VfB Stuttgart flirtet mit Chris Richards

Freitag, 18.08.2023 - 10:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Abwehr-Ass Konstaninos Mavropanos wird den VfB Stuttgart Richtung Premier League verlassen. Ersatz könnte aus selbiger kommen. Denn die Schwaben sollen Interesse an Chris Richards von Crystal Palace bekunden. Den Innenverteidiger kennt VfB-Coach Sebastian Hoeneß nur zu gut. Aber auch Chelsea-Juwel Bashir Humphreys wird am Neckar als Mavropanos-Erbe gehandelt.

Die West Ham United Transfergerüchte um Konstaninos Mavropanos sind heiß. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht die griechische Abwehrkante vom VfB Stuttgart unmittelbar vor einem Wechsel zu den Hammers. Als Ablöse sind 20 bis 25 Millionen Euro im Gespräch. Und in Stuttgart läuft die Suche nach einem Mavropanos-Nachfolger auf Hochtouren.

VfB Stuttgart: Holt Hoeneß seinen Ex-Spieler Chris Richards?

Die heißeste Spur führt laut aktueller VfB Stuttgart Transfergerüchte nach England. Denn wie der „kicker“ zu berichten weiß, hat der Bundesligist aus dem Schwabenländle ein Auge auf Chris Richards geworfen. Der 23-Jährige passt perfekt ins Beuteschema. Schließlich kennt Richards VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern II und bei der TSG Hoffenheim.

Hoeneß hat ein Faible für Ex-Spieler, wie nicht zuletzt auch kursierende Transfergerüchte um seinen ehemaligen Schützling Angelo Stiller beweisen. Der Hoffenheimer könnte in Stuttgart in die Fußstapfen von Mittelfeldakteur Wataru Endo treten, der vor einem Engagement beim FC Liverpool steht.

Freie Bahn für VfB Stuttgart: Palace lässt Richards ziehen

Chris Richard war erst vergangenen Sommer für 12 Millionen Euro vom FC Bayern zu Crystal Palace gewechselt. Doch bei den Eagles lief es für den US-Nationalspieler (10 Länderspiele) in seiner Debütsaison sehr verhalten. Richards verbuchte lediglich neun Einsätze in der Premier League und musste sich in der zweiten Reihe einordnen.

An den Londoner Hauptstadtklub ist VfB-Flirt Richards zwar noch langfristig bis 2027 vertraglich gebunden. Allerdings hat Crystal Palace der VfB Stuttgart Transfernews zufolge Bereitschaft signalisiert, dem technisch versierten und beidfüßigen Innenverteidiger die Freigabe zu erteilen. Ein VfB Stuttgart Transfer könnte demnach vorerst auf Leihbasis vonstattengehen.

Richards-Alternative: VfB Stuttgart wohl auch an Bashir Humphreys dran

Die Re-Union von Hoeneß und Richards erscheint realistisch. Zumal der 1,88 Meter große Abwehrrecke besonders während seiner Leihe nach Hoffenheim unter dem Übungsleiter überzeugte. Allerdings scheint der VfB Stuttgart noch eine Alternative zu Chris Richard zu haben. Denn zuvor brachte das Portal „fansnetwork.uk“ Bashir Humphreys vom FC Chelsea bei den Schwaben ins Gespräch.

Die Stuttgarter sollen sogar schon beim FC Chelsea angeklopft und Interesse an einem Leihgeschäft des 20-jährigen Innenverteidiger bekundet haben. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde machte Humphreys Station in Deutschland. Beim Zweitligisten SC Paderborn zählte der englische U20-Nationalspieler über weite Strecken zum Stamm. Nun könnte er eine Etage höher beim VfB Stuttgart Spielpraxis sammeln.