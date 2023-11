Transfergerüchte: VfB Stuttgart an Thiago Almada & Abwehrjuwel Kelvin Yahia dran?

Mittwoch, 22.11.2023 - 09:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein Weltmeister für den VfB Stuttgart? Die Schwaben sollen mit einer Verpflichtung von Thiago Almada liebäugeln. Der Argentinier blüht aktuell bei Atlanta United in der MLS auf, wäre für die Stuttgarter allerdings sehr kostspielig. Darüber hinaus wird dem VfB Interesse an Kelvin Yahia nachgesagt, einem Abwehrjuwel von Olympique Lyon.

Auf „X“ kursieren wilde VfB Stuttgart Transfergerüchte. Der Sensationsdritte der Bundesliga könnte laut eines Tweets von „La Touche Soccer“ den Zuschlag bei Thiago Almada erhalten. Zumindest wird der 22-Jährige mit dem offensiven Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, der in dieser Saison bei Atlanta United vehement auf sich aufmerksam macht.

VfB Stuttgart interessiert? Thiago Almada zieht es nach Europa

Thiago Almada hat für den MLS-Klub in der laufenden Saison satte 27 direkte Torbeteiligungen (11 Tore, 16 Vorlagen) in 31 Ligaspielen gesammelt. Liegt damit auf dem geteilten 1. Platz in der Scorerliste. Doch der Major League Soccer, in der es Almada meist mit zweitklassigen Defensivreihen zu tun bekommt, ist der torgefährliche und spielwitzige Rechtsfuß trotz seiner geringen Körpergröße von 1,71 Meter längst entwachsen. Almada peilt gemäß der VfB Stuttgart Transfernews im Winter den Sprung nach Europa an.

Anders als viele andere begnadete Fußballer aus seinem Heimatland, wählte der Argentinier Anfang 2022 nicht den direkten Weg aufs europäische Festland, sondern heuerte in Atlanta an, um dort in Ruhe zu reifen. Der US-Klub zahlte knapp 15 Millionen Euro Ablöse an Vélez Sarsfield, womit Thiago Almada bis heute der MLS Rekordzugang ist.

Zu teuer, zu begehrt - VfB Stuttgart Transfer von Almada nicht realistisch

Ein VfB Stuttgart Transfer von Thiago Almada wäre zweifelsohne ein absoluter Top-Deal, ist aber unrealistisch. Zum einen ist die Quelle hinter diesem Transfergerücht nicht als seriös einzustufen. Zum anderen bewegt sich Almada auch außerhalb der Preisklasse der Schwaben.

Der Weltmeister, der bei der WM 2022 jedoch nur einen Kurzeinsatz in der Gruppenphase verbuchte, hat noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2025. Das ganze bei einem Marktwert von 27 Millionen Euro (Stand August) - Tendenz steigend. Außerdem ist zu erwarten, dass namhafte Klubs aus der Champions League ebenfalls in den Poker um Thiago Almada einsteigen werden. Kaum vorstellbar, dass die Brustringträger das Rennen machen.

VfB schielt auf begehrtes OL-Juwel Kelvin Yahia

Darüber hinaus geistert ein Abwehrjuwel aus Frankreich durch die VfB Stuttgart Gerüchteküche. Laut „Foot Mercato“ flirtet der Bundesligist mit Kelvin Yahia. Der 17-Jährige läuft als Stammkraft für die U19-Auswahl von Olympique Lyon auf und gilt als vielversprechendes Defensivtalent. Yahia kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs agieren.

Der junge Franzose mit tunesischen Wurzeln wird als schneller, physisch starker Emporkömmling beschrieben, der über einen sehr guten Spielaufbau verfügt. Da überrascht es nicht, dass Kelvin Yahia nicht nur beim VfB Stuttgart Interesse weckt. Der Transfernews zufolge müssen sich die Stuttgarter auf starke Konkurrenz einstellen, da auch Juventus Turin, AC Mailand und der FC Villarreal dem Youngster schöne Augen machen.