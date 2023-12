Transfergerüchte: VfB Stuttgart denkt an Simon Banza & Antonio Sanabria

Dienstag, 19.12.2023 - 12:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfB Stuttgart bereitet sich intensiv auf einen drohenden Abgang von Top-Torjäger Serhou Guirassy vor. Das belegen neue Entwicklung auf dem Transfermarkt. Denn die Schwaben haben jetzt zwei weitere Kandidaten für das potenzielle Guirassy-Erbe im Blick. Es handelt sich um Simon Banza von Sporting Braga und Antonio Sanabria vom FC Turin.

Bleibt er oder geht er - beim VfB Stuttgart wird sich im Januar zeigen, ob Stürmer Serhou Guirassy die Saison bei den Schwaben beendet oder sich dieser für einen Wechsel entscheidet. Der Bundesligist hofft zwar auf einen Verbleib, allerdings kann der 16-Tore-Mann im Januar von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Manchester United wird in der Bundesliga Gerüchteküche großes Interesse am VfB-Star nachgesagt.

Thema beim VfB Stuttgart: Braga-Star Simon Banza mit bärenstarker Torquote

Hinter vorgehaltener Hand bereitet sich der VfB Stuttgart intensiv auf einen Guirassy-Abgang vor und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth soll dafür zwei Stürmer besonders im Auge haben. Dabei handelt es sich um Simon Banza von Sporting Braga und Antonio Sanabria vom FC Turin. Diese VfB Stuttgart Transfergerüchte brachte „Sky“ in Umlauf.

Simon Banza wäre angesichts seiner Torausbeute in der laufenden Saison auch ein sehr interessanter Kandidat für die Nachfolge von Guirassy in der Neckarmetropole. Der 27-Jährige hat mit 13 Treffern in 14 Ligaspielen im portugiesischen Oberhaus eine ähnliche Traumquote wie Guirassy (16 Tore in 13 Spielen). Damit ist Banza nicht nur bester Torschütze von Braga, sondern zudem führend in der Torschützenliste von Portugal.

Das würde VfB Stuttgart Verpflichtung von Banza kosten

Auch in den letzten Jahren stellte VfB-Flirt Simon Banza, der seit Sommer 2022 für Sporting Braga aktiv ist, seinen Torriecher zuverlässig unter Beweis. So traf der Kongolese in den vergangenen drei Saisons stets zweistellig. Auch in puncto Körperstatur, Spielweise sowie Stärken und Schwächen sind zwischen Banza Guirassy Parallelen nicht von der Hand zu weisen.

Günstig ließe sich ein VfB Stuttgart Transfer von Simon Banza jedoch kaum bewerkstelligen. Der Mittelstürmer hat in Braga noch Vertrag bis 2027 und würde locker eine zweistellige Millionen-Ablöse kosten. Und auch wenn er für Sporting in der Champions League ohne Treffer blieb, dürften auch Klubs aus anderen europäischen Top-Ligen den 1,89 Meter großen Rechtsfuß auf dem Schirm haben. Allerdings wird Banza mit dem Kongo beim Afrika-Cup teilnehmen und könnte daher nicht vor Februar in Stuttgart aufschlagen.

VfB: Antonio Sanabria weniger torgefährlich, aber günstiger

Weitaus weniger torgefährlich in der aktuellen Saison präsentiert sich der zweite VfB Stuttgart Kandidat. Für den FC Turin netzte Antonio Sanabria lediglich zweimal ein, wobei der Südamerikaner 13 Einsätze in der Serie A zu Buche stehen hat. Der paraguayische Nationalstürmer wäre daher wohl auch günstiger als Banza zu haben, wie in der VfB Stuttgart Transfernews spekuliert wird.

In der Vorsaison lief es für Antonio Sanabria, der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet wurde, ungleich besser. In 33 Ligaspielen für Torino sammelte der 1,80 Meter große Mittelstürmer schließlich 16 Scorerpunkte (12 Tore, 4 Vorlagen). Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2025 beim italienischen Erstligisten gebunden.