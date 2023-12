Transfergerüchte: Kosovo-Talent Elvir Gashijan zum VfB Stuttgart?

Montag, 11.12.2023 - 10:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfB Stuttgart wirft seine Angel angeblich nach Elvir Gashijan aus. Der 17-jährige Youngster hat beim kosovarischen Erstligisten KF Llapi in dieser Saison den Sprung zu den Profis geschafft und sich zudem mit seinen Auftritten in der U19-EM-Qualifikation in den Fokus der Schwaben gespielt. Aber nicht nur dort. Denn Gashijan weckt auch bei anderen Klubs Interesse, darunter Juventus Turin.

Beim VfB Stuttgart könnte es diese Saison kaum besser laufen. Die Brustringträger mischen in der Bundesliga als Dritter weiter hartnäckig ganz oben mit, stehen im DFB-Pokal Viertelfinale und spielen unter Trainer Sebastian Hoeneß attraktiven Offensivfußball. Mittelfristig könnte mit Elvir Gashijan ein aufstrebendes Talent aus dem Kosovo am Neckar aufschlagen und der Offensive zusätzlichen Spielwitz verpassen.

Medien: VfB Stuttgart heiß auf Offensiv-Talent Elvir Gashijan

Denn in der Bundesliga Gerüchteküche wird gemunkelt, dass sich der VfB Stuttgart mit Elvir Gashijan beschäftigt. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte um den U19-Nationalspieler des Kosovo bringt das Portal „Lajmi“ in Umlauf, die sich in der Transfernews auf Aussagen des Beraters von Gashijan berufen.

Wie seriös die Aussagen des Spielerberaters bezüglich eines VfB-Interesses am jungen Offensivakteur von KF Llapi sind, ist aus der Ferne nur schwer einschätzbar. Doch wenn man dem Bericht Glauben schenken mag, ist der Flirt der Stuttgarter mit Elvir Gashijan bereits auf Betriebstemperatur gekommen.

Berater: VfB Stuttgart verhandelt mit Gashijan - Auch Juve & Hajduk Split dran

Der VfB Stuttgart soll schließlich schon in Verhandlungen mit dem Teenager und dessen Arbeitgeber stehen. Vertraglich ist der nur 1,64 Meter große Youngster noch bis 2026 an seinen Arbeitgeber gebunden. Angesichts eines Marktwertes von 125.000 Euro wäre ein VfB Stuttgart Transfer von Gashijan auch alles andere kostspielig, wobei der gebürtige Serbe für Stuttgart natürlich als Perspektivspieler zu erachten ist, der sich zunächst in der zweiten Mannschaft weiterentwickeln und empfehlen dürfte.

Doch Elvir Gashijan hat auf dem Transfermarkt noch weitere Bewunderer. Allen voran Juventus Turin soll dem 17-Jährigen schöne Augen machen. Darüber hinaus wird auch der kroatische Top-Klub Hajduk Split als Interessent aufgeführt. Beide Klubs sollen genau wie der VfB bereits erste Verhandlungsgespräche mit der Spielerseite führen.

Elvir Gashijan trumpft in U19-EM-Quali mächtig auf

Hierzulande ist der angebliche VfB-Flirt Elvir Gashijan noch ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Bei KF Llapi glückte dem Linksfuß in dieser Saison der Durchbruch bei den Profis. Für den Erstligisten absolvierte er wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspiele, wobei Gashijan ausschließlich den rechten Flügel beackerte und dabei auch zwei Tore und eine Vorlage verbuchte. Neben der Rolle des Flügelstürmers kann das Kosovo-Talent auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Für Aufsehen sorgte Elvir Gashijan außerdem kürzlich in der U19-Nationalmannschaft seines Landes. Nach seinem Debüt im September hat sich Gashijan in der U-Auswahl des Kosovos festgespielt und zeigte im November im Rahmen der EM-Qualifikation mit fünf Scorerpunkten (2 Tore, 3 Vorlagen) in drei Partien, welche Fähigkeiten in ihm stecken. Man darf gespannt sein, ob diese künftig beim VfB Stuttgart bewundert werden können.