Transfergerüchte Hertha BSC: Krzysztof Piatek im Visier vom AC Florenz & FC Turin

Mittwoch, 26.08.2020 - 12:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche kommt so langsam immer mehr in Fahrt. Vor allem Stars aus der Bundesliga sind im Ausland gefragter denn je. Nun soll der Serie A Klub FC Turin möglicherweise im deutschen Fußball-Oberhaus wildern, wie „Tuttosport“ zu berichten weiß.

Demnach habe der italienische Erstligist wohl ein Auge auf einem Hertha-Star geworfen, der selbst noch nicht so lange bei den Hauptstädtern unter Vertrag steht. Die Rede ist von Krzysztof Piatek! Der polnische Mittelstürmer wechselte im Winter für 24 Millionen Euro vom AC Mailand an die Spree.

Krzysztof Piatek auf dem Weg nach Turin?

Wie das Blatt berichtet sollen die Italiener bei Hertha BSC bezüglich eines möglichen Sommertransfers angefragt haben. Bei den Berlinern gilt der 25-jährige nicht unbedingt als gesetzt, weshalb ein Transfer nicht unbedingt auszuschließen wäre. Unklar ist, wie viel der FC Turin für die Dienste des Angreifers auf den Tisch legen würden.

Der FC Turin benötigt Verstärkungen, denn mit dem 16. Tabellenplatz dürften die Verantwortlichen des Klubs wohl kaum zufrieden sein. Ein erstes Ausrufzeichen setzte man mit dem Transfer von Simone Verdi, der nach seiner Leihe für rund 20 Millionen Euro vom SSC Neapel zu den Turinern wechselt.

Piatek noch bis 2025 an Hertha BSC gebunden

Mit Kapitän Andrea Belotti und Simone Zaza verfügt der Kader zudem auch nur über zwei namhafte Mittelstürmer. Zwar hat man noch Boyé und Damascan in seinen Reihen – beide wurden in der abgelaufenen Saison jedoch verliehen und dürften keine großartige Zukunft in Turin haben.

Frisches Blut soll also her und bei ihren Bemühungen sei man auf Krzysztof Piatek gestoßen, der bei Hertha BSC allerdings noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Hertha BSC selbst würde wohl den Stürmer nur ungern abgeben wollen. In der vergangenen Saison kam der polnische Nationalspieler auf 4 Treffer und einer Torvorlage nach 15 Einsätzen.

AC Florenz ebenfalls an Piatek dran

Und auch im DFB-Pokal konnte er einen Treffer beisteuern. Für den Stürmer ist diese Ausbeute sicherlich etwas dürftig, womit diese ausbaufähig wäre. Unter Trainer Bruno Labbadia kam Piatek vor allem nach dem Re-Start der Liga zunächst nur von der Bank. Erst ab dem 31. Spieltag durfte der Knipser wieder von Beginn an ran.

Die Hertha BSC Transfergerüchte führten Piatek in den Medien bereits mit dem AC Florenz in Verbindung. Der Klub von Franck Ribéry ist ebenfalls auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Die Personalie Krzysztof Piatek dürfte auch in den kommenden Wochen für eine Schlagzeilen sorgen.

Gibt Hertha BSC den Stürmer ab?

Man muss die Entwicklung des polnischen Stürmers unter Bruno Labbadia abwarten. Gut möglich, dass aus den Transfergerüchten an Ende eine Transfer News wird, wenn ein passendes Angebot hereinflattert und Hertha BSC selbst einen passenden Ersatz auf dem Transfermarkt finden sollte.

Piatek selbst müsste sich steigern, um seinen Stammplatz in der Mannschaft nicht zu gefährden. Es hat etwas von einem Drahtseilakt. Verkauft man Piatek und schlägt auf dem Transfermarkt zu oder gibt man dem Rechtsfuß eine reelle Chance in Berlin? Fragen, die demnächst geklärt werden dürften.