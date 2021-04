1. FC Köln Transfergerüchte: FC Chelsea & weitere Top-Klubs an Ellyes Skhiri dran

Mittwoch, 28.04.2021 - 10:53 Uhr

Von: Robert Freiberg

Beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln bahnt sich ein Abschied von Ellyes Skhiri an. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich mit starken Leistungen erfolgreich ins Schaufenster gespielt und soll gleich bei mehreren internationalen Topklubs in den Fokus gerückt sein. Aktuelle Transfergerüchte bringen Skhiri unter anderem mit dem FC Chelsea in Verbindung.

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, sieht sich der 1. FC Köln in der kommenden Transferperiode zum Verkauf einiger Spieler gezwungen. Sollten die Geißböcke, die aktuell in der Bundesliga Tabelle den Relegationsrang 16 belegen, den bitteren Gang in die 2. Liga antreten, droht ein noch größerer Aderlass.

Chelsea, FC Sevilla, Atalanta & Lyon heiß auf FC-Star Skhiri?

Zu den heißesten Verkaufskandidaten ist neben Innenverteidiger Sebastian Bornauw auch Ellyes Skhiri zu zählen, der zu den wertvollsten Akteuren im FC-Kader gehört. Und schon jetzt stehen die potenziellen Interessenten beim 25-Jährigen Schlange. Zumindest bringt das französische Portal „Espace Manager“ entsprechende 1. FC Köln Transfergerüchte in Umlauf.

Demnach soll Skhiri auch beim FC Chelsea Begehrlichkeiten wecken. Bei den Blues aus der Premier League schwingt bekanntlich Thomas Tuchel das Trainer-Zepter, der die Bundesliga natürlich bestens kennt. Aber der Champions-League-Halbfinalist aus London ist nicht der einzige namhafte Klub, der den tunesischen Nationalspieler auf dem Radar hat. Mit Olympique Lyon, dem FC Sevilla und Atalanta Bergamo werden noch weitere Top-Teams mit internationalen Ambitionen aufgeführt.

Ellyes Skhiri Transfergerüchte überraschen nicht

Dass Ellyes Skhiri solch große Begehrlichkeiten weckt und der gebürtige Franzose Bestandteil diverser Transfergerüchte ist, überrascht nicht. Beim 1. FC Köln spielt er eine starke Saison, ist im defensiven Mittelfeld eine feste Größe und überzeugt vor allem mit seiner Laufstärke.

Zudem bewies Defensivspezialist, dass er auch über jede Menge Offensivqualitäten und ausreichend Torgefahr verfügt. Nicht umsonst glückten Skhiri im Saisonverlauf in 30 Ligaeinsätzen immerhin fünf Tore und drei Vorlagen. Damit zählt er zu den Topscorern der Domstädter und ist sogar hinter Ondrej Duda der zweitbeste Torschütze im Funkel-Team.

1. FC Köln: Mit Dejan Ljubicic steht möglicher Skhiri-Erbe schon bereit

Sollte Skhiri im Sommer einem der zu erwartenden Lockrufen folgen wollen, winkt dem 1. FC Köln aber immerhin eine nette Ablöse. Schließlich ist der Leistungsträger noch vertraglich bis 2023 gebunden und hat einen Marktwert von 6,5 Millionen Euro. Da zudem mehrere Klubs im Transferpoker zu erwarten sind, ist eine zweistellige Ablösesumme im Millionenbereich durchaus realistisch. Zumindest wenn der Effzeh die Klasse hält.

Auch wenn den 1. FC Köln ein Abschied von Ellyes Skhiri, der im Sommer 2019 für 6 Millionen Euro Ablöse von Montpellier HSC beim Bundesligisten anheuerte, sportlich zweifelsohne treffen würde, könnten die Rheinländer einem Transfer recht entspannt entgegenblicken. Schließlich haben sich die Kölner auf dem Transfermarkt bereits die Dienste von Dejan Ljubicic gesichert, der im Sommer ablösefrei von Rapid Wien in das RheinEnergie Stadion wechseln wird. Der 23-Jährige könnte direkt das Erbe von Skhiri auf der Sechs oder Acht antreten.