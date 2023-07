Transfergerüchte: Wechselt Conor Noß von Bor. M´Gladbach zu Jahn Regensburg?

Dienstag, 04.07.2023 - 11:18 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nach 14 gemeinsamen Jahren werden sich die Wege von Borussia Mönchengladbach und Conor Noß trennen. Die Fohlen haben für das Eigengewächs keine Verwendung mehr, doch Sorgen um seine Karriere braucht sich der variable Offensivakteur nicht machen. Neben Interesse aus Österreich ist Noß auch hierzulande gefragt. Der Drittligist SSV Jahn Regensburg befasst sich mit dem Noch-Gladbacher.

Da Conor Noß bei Borussia Mönchengladbach weiterhin keine Perspektive mehr hat, strebt der Deutsch-Ire einen Tapetenwechsel an. Zuletzt sprach alles für einen Wechsel nach Österreich. Denn am Montag absolvierte der 22-Jährige ein Probetraining beim Grazer AK. Doch nun könnte ein deutscher Drittligist dem österreichischen Zweitligisten einen Strich durch die Rechnung machen.

Grätscht Jahn Regensburg dem Grazer AK bei Conor Noß dazwischen?

Schließlich heißt es in der Gladbach Gerüchteküche, dass der SSV Jahn Regensburg ins Rennen um Conor Noß eingestiegen ist. Zumindest bringt das Portal „liga3-online“ entsprechende Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte in Umlauf. Demnach steht Noß beim Jahn auf dem Zettel. Die Regensburger wollen aber erst in dieser Woche entscheiden, ob das Werben um den offensiven Mittelfeldspieler intensiviert werden soll oder nicht.

Nach sechs Jahren in der 2. Liga war Jahn Regensburg in der abgelaufenen Saison als Tabellen-17. direkt in die Drittklassigkeit abgestiegen. Das hatte einen XXL-Kaderumbruch zufolge. Bislang hat der SSV Jahn 15 Abgänge zu verzeichnen, denen 17 Neuzugänge gegenüberstehen. Wird Conor Noß der 18. Neuankömmling im Jahnstadion Regensburg?

Jahn Regensburg: Wird Noß erster ablösepflichtiger Neuzugang nach Abstieg?

Ob die Jahn Regensburg Transfergerüchte um Noß weiter an Fahrt aufnehmen, werden die kommenden Tage zeigen. Der gebürtige Düsseldorfer wäre jedoch der erste ablösepflichtige Neuzugang des künftigen Drittligisten. In Gladbach steht der gebürtige Düsseldorfer aber nur noch bis 2024 unter Vertrag. Und angesichts eines Marktwerts von 400.000 Euro werden sich die Ablöseforderungen der Fohlen für den Youngster im überschaubaren Rahmen bewegen.

Doch selbst eine geringe Ablöse im unteren sechststelligen Bereich könnte für Jahn Regensburg nach dem Abstieg eine wirtschaftliche Herausforderung werden. Zumal der SSV auch bislang keinerlei Einnahmen auf dem Transfermarkt generieren konnte.

Jahn Regensburg darf bei Conor Noß nicht zu lange zögern

Für Connor Noß könnte allerdings die 3. Liga ein gutes Pflaster sein, um die Profikarriere jenseits des Borussia-Parks endlich richtig in Gang zu bringen. Für Gladbach bestritt der beidfüßige Offensivakteur, der neben diversen Positionen im Zentrum auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden kann, drei Spiele in der Bundesliga - alle in der Saison 2021/22. Spielpraxis sammelte der elfmalige U21-Nationalspieler Irlands zuletzt vor allem für die Zweitvertretung der Borussia in der Regionalliga West. Hier kamen in den vergangenen vier Spielzeiten 72 Einsätze zusammen (8 Tore, 4 Vorlagen).

Will sich Jahn Regensburg tatsächlich die Dienste der flexiblen Mittelfeldkraft sichern, ist ob des Interesses vom Grazer AK aber Eile geboten. Denkbar, dass die Österreicher bei Conor Noß nach dem Probetraining Nägel mit Köpfen machen wollen, damit ihnen Regensburg oder andere etwaige Wettbewerber das langjährige Gladbach-Talent nicht doch noch vor der Nase wegschnappen.