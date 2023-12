Transfergerüchte: Union Berlin an Jan Bednarek dran – Bereits im Sommer ein Thema gewesen?

Donnerstag, 28.12.2023 - 19:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am 1. Januar öffnet der Transfermarkt seine Pforten und auch für den 1. FC Union Berlin heißt es, tätig zu werden. Unlängst hatte Präsident Dirk Zingler verlauten lassen, dass man die finanziellen Mittel habe, um auf dem winterlichen Transfermarkt zuschlagen zu können. Veränderungen im aktuellen Kader wird es definitiv geben. So soll Leonardo Bonucci ein ganz heißes Thema bei der AS Rom sein. Sport-90 berichtete bereits kürzlich über dieses Union Berlin Transfergerücht.

Sollte der Italiener die Eisernen verlassen, und danach sieht es tatsächlich aus, bräuchte der Klub einen Ersatz. Dieser könnte aus Championship (2. Liga Englands) an die Wuhle kommen. So bringt der ehemalige polnische Profispieler Tomasz Wlodarczyk seinen Landsmann Jan Bednarek ins Spiel.

Union Berlin bot wohl 10 Mio.€ im Sommer

Angeblich waren die Köpenicker bereits im vergangenen Sommer am 27-jährigen Innenverteidiger interessiert. Zu jener Zeit ist er allerdings mit dem FC Southampton aus der Premier League abgestiegen. Diesen konnte er nicht verhindern und man ging davon aus, dass er den Klub verlassen wird. Aber weit gefehlt, denn Bednarek unterschrieb einen neuen Vertrag, der bis zum Sommer 2025 Gültigkeit besitzt.

Laut den Transfergerüchten von Wlodarczyk, soll der FC Union bereit gewesen sein, rund 10 Millionen Euro für die Dienste des Abwehrspielers auf den Tisch zu legen. Am Ende blieb die 1,89 Meter große Kante beim FC Southampton. Mit seinem Klub steht der Pole aktuell auf Platz 3 der Liga, also in bester Aussicht, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen.

Leihe + Kaufoption bei Bednarek denkbar

Glaubt man den aktuellen Union Berlin Transfernews, so sollen die Eisernen weiterhin Interesse an einer Verpflichtung des 54-fachen polnischen Nationalspielers haben. Mit rund 11 Millionen Euro Marktwert und einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2025 dürfte er jedoch nicht günstig zu haben sein.

Welche Ablösesumme der FC Southampton aufruft, ist derzeit nicht bekannt. Einst betrug der Marktwert von Jan Bednarek stolze 25 Millionen Euro. Denkbar wäre in der aktuellen Situation, dass man sich auf ein Leihgeschäft nebst Kaufoption einigen könnte.

Andere Klubs haben polnischen Nationalspieler auf dem Zettel

Beim FC Southampton gilt Jan Bednarek in der Innenverteidigung als gesetzt. Von 24 Ligaspielen verpasste er lediglich zwei Partien, stand zudem 21 Mal in der Startelf und durfte in bei diesen Einsätzen stets über die volle Spielzeit mitwirken. Dabei gelang ihm am 2. Spieltag beim verrückten 4:4 gegen Norwich City gar ein Treffer.

Neben dem 1. FC Union Berlin sollen aber noch weitere Klubs ihre Fühler nach Bednarek ausgestreckt haben, wie sein Landsmann zu berichten weiß. Um welche Klubs es sich dabei handelt, geht aus seinem Bericht nicht hervor. Fakt ist: sollte Bonucci den Klub verlassen, benötigt Union Berlin einen adäquaten Ersatz.