Transfergerüchte: Union Berlin schaltet sich bei Prtajin-Poker ein

Dienstag, 11.06.2024 - 17:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nachdem der 1. FC Union Berlin den Klassenerhalt buchstäblich in letzter Sekunde sicherstellen konnte, geht die Kaderplanung nun endlich los. Bisher konnten die Eisernen auf dem Transfermarkt noch keinen Vollzug melden, doch das könnte sich demnächst ändern, wie das Fachmagazin „kicker“ aktuell berichtet.

Demnach schalten sich die Köpenicker ebenfalls in den Poker um Ivan Prtajin ein, der in der abgelaufenen Saison beim SV Wehen Wiesbaden mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. In den vergangenen Wochen ist die Liste der Prtajin-Interessenten immer länger geworden, doch die Berliner sollen die Nase vorn haben.

Löst Prtajin das Sturm-Problem der Unioner?

Schon jetzt ist klar, dass der Klub dringend einen echten Mittelstürmer benötigt, damit man nicht erneut mit einer Tor-Misere zu kämpfen hat. Die Misere der vergangenen Spielzeit könnte Ivan Prtajin beheben, wenn sich die Union Berlin Transfergerüchte bewahrheiten sollten. Dass er den richtigen Torriecher besitzt, hat der 28-jährige bei Wehen Wiesbaden unter Beweis gestellt.

Dort traf er nämlich in der 2. Liga bei 31 Einsätzen satte 13 Mal und steuerte zudem noch zwei Vorlagen bei. Und auch im DFB-Pokal konnte er zwei Tore erzielen. Unter dem Strich: 34 Einsätze, 16 Tore und 2 Vorlagen. Eine mehr als solide Statistik für den Kroaten, der bereits seit 2 Jahren für Wiesbaden auf Torejagd geht.

Prtajin als Schnäppchen nach Köpenick?

Aus Sicht der Unioner könnte der Transfer sogar noch zum Schnäppchen werden, denn durch den Abstieg in die 3. Liga soll die Ablösesumme sogar noch unter seinem aktuellen Marktwert liegen, obwohl er beim SV Wehen Wiesbaden noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 besitzt.

Der „kicker“ vermeldet, dass der Mittelstürmer für rund eine Million Euro zu haben sei. Zum Vergleich: der Marktwert des Stürmers liegt momentan bei 1,8 Millionen Euro. Interessant ist zudem, dass die Verhandlungen rund um einen Transfer des Angreifers, sehr weit fortgeschritten sein sollen.

Zahlreiche Klubs haben Stürmer auf dem Zettel

Sollte sich der 1. FC Union Berlin in diesem Transferpoker durchsetzen und Ivan Prtajin an die Alte Försterei locken, so würde man sich zugleich gegen zahlreiche potenzielle Abnehmer durchsetzen. Neben den Eisernen soll auch Stadtrivale Hertha BSC, Holstein Kiel, Hannover 96, der 1. FC Nürnberg Interesse gezeigt haben. Über etwaige HSV Transfergerüchte berichtete zudem Sport-90 vor Kurzem.

Komplettiert wird die Liste durch Schalke 04, dem 1. FC Kaiserslautern und aus der Bundesliga durch den FC Augsburg. Prtajin hat also die Qual der Wahl, doch es scheint so, als würden die Köpenicker den Zuschlag erhalten.