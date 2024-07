Transfergerüchte: Union Berlin im Rennen um Christian Kouamé

Samstag, 13.07.2024 - 18:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Kaderumbruch beim 1. FC Union Berlin geht unvermindert weiter, nachdem der Verein am heutigen Tage die Verabschiedung von Aissa Laidouni bekanntgab. Der Mittelfeldspieler verlässt die Eisernen in Richtung Katar und schließt sich Al-Wakrah SC an. Über die Höhe der Ablöse ist derzeit nichts bekannt. Weitere Spieler werden sehr wahrscheinlich ebenfalls den Klub verlassen und neue Beine wird man im Stadion An der Alten Försterei begrüßen dürfen.

Einer, an dem die Köpenicker Interesse zeigen sollen wäre Christian Kouamé. Der 26-jährige wäre einer für Flügel und könnte unter anderem Robin Gosens ersetzen, der die Berliner gerne in diesem Sommer verlassen möchte. Bis jetzt steht der deutsche Nationalspieler jedoch weiterhin beim FCU unter Vertrag. Große Not besteht zudem nicht, ihn gehen zu lassen.

Ersetzt Kouamé Robin Gosens?

Zudem sitzt der Bundesligist am längeren Hebel, denn der Vertrag des 30-jährigen läuft noch bis zum Sommer 2028. Eine Ausstiegsklausel soll dem Vernehmen nach nicht existieren. Ungeachtet dessen sucht man dennoch nach einem Nachfolger, der Robin Gosens im linken Mittelfeld bzw. auf der linken Außenbahn ersetzen könnte.

Hierzu bringt Gianluca Di Marzio ein interessantes Union Berlin Transfergerücht in Umlauf, wonach man es auf eine Verpflichtung von Christian Kouamé abgesehen haben soll. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste besitzt beim AC Florenz noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und wäre daher nicht ablösefrei zu haben.

Beim AC Florenz ein Leistungsträger

Kouamé, der im Sommer 2020 für 15,5 Millionen Euro aus Genua nach Florenz wechselte, gehörte in der vergangenen Saison 23 Partien der Serie A zu den Leistungsträgern seines Klubs. 7 Spiele verpasste der Flügelstürmer aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup. Nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup verpasste er aufgrund einer Malaria-Erkrankung drei weitere Partien, ehe Kouamé sein Comeback direkt in der Startelf feierte.

Im weiteren Saisonverlauf sollte Christian Kouamé mit dem AC Florenz den Titel in der Europa Conference League verpassen. Der Flügelstürmer stand im Finale des Wettbewerbs bis zur 82. Minute auf dem Platz und musste zusehen, wie Olympiakos Piräus die Trophäe abräumte. Insgesamt kommt der Ivorer in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 38 Einsätze (2 Tore / 1 Vorlage) für den AC Florenz.

RCD Mallorca & FC Bologna an Kouamé interessiert

Interessant aus Sicht des 1. FC Union Berlin: Christian Kouamé kann nicht nur auf dem linken Sturmflügel zum Einsatz kommen, sondern auch auf dem rechten Flügel. Zudem könnte der Stürmer auch im Sturmzentrum auflaufen, was er auch in der vergangenen Spielzeit beim AC Florenz tat.

Neben dem 1. FC Union Berlin gibt es jedoch noch weitere Klubs, die am Angreifer interessiert sein sollen. So soll er unter anderem in der spanischen La Liga ein Thema sein. Namentlich genannt wird dabei RCD Mallorca und aus der Serie A soll der FC Bologna Interesse gezeigt haben. Mit einem Marktwert von rund 7,5 Millionen Euro und einem Vertrag, der bis zum Sommer 2025 läuft, wird in jedem Fall eine Ablöse unter Marktwert fällig.