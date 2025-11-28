Transfergerüchte: Auch Union Berlin steigt ins Rennen um Cajetan Lenz ein

Freitag, 28.11.2025 - 13:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am 1. Januar 2026 ist es endlich wieder soweit, denn dann öffnet der winterliche Transfermarkt in Deutschland seine Pforten. Schon jetzt geht es heiß her in der Transfermarkt Gerüchteküche. Allen voran die Personalie Cajetan Lenz ist immer wieder Teil der Transfergerüchte.

Kein Wunder, denn der 19-jährige ist DER Shootingstar des VfL Bochum und damit DIE Neuentdeckung in dieser Saison der 2. Liga. Der Sechser macht mit bockstarken Auftritten auf sich aufmerksam und glaubt man den Ausführungen des Bezahlsenders „Sky“, so soll (fast) die ganze Bundesliga ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben. Darunter wohl auch die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin.

Cajetan noch bis 2029 am VfL Bochum gebunden

Damit gesellt sich Union Berlin in die Riege jener ein, die Interesse an einem Transfer von Cajetan Lenz haben sollen. Die Rede ist von der gesamten Bundesliga, außer dem FC Bayern München, der sich, zumindest nicht öffentlich, um eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers bemühen soll.

Die Eisernen sollen ebenfalls am Abräumer des VfL Bochum interessiert sein. Für den Pottklub spielt das Talent bereits seit seiner Jugend. Im Sommer 2022 wechselte er vom SV Höntrop zum VfL, wo er zu Beginn der Saison mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet wurde. Bis zum Sommer 2029 wäre der gebürtige Bochumer noch an seinem Klub gebunden. Dass er seinen Vertrag erfüllt, dürfte nahezu ausgeschlossen sein.

Unter Trainer Rösler gesetzt

Lenz, der unter Trainer Uwe Rösler als gesetzt gilt, verpasste in der laufenden Spielzeit lediglich die Partie gegen Hertha BSC aufgrund einer Gelbsperre. Ansonsten stand der Sechser in der Liga bei 12 Einsätze zehnmal in der Startelf. Dabei gelangen ihm gar zwei Treffer und eine Torvorlage.

Indes freut man sich beim VfL Bochum über seine Entwicklung und über seine ansteigende Form, denn sowohl gegen Eintracht Braunschweig als auch zuletzt gegen Dynamo Dresden netzte der Youngster für die Bochumer. Mit jedem seiner weiteren beherzten Auftritte dürfe sein Marktwert in Kürze steigen. Dieser liegt momentan bei 1,5 Millionen Euro.

Bayer & Frankfurt ebenfalls an Lenz dran

Seine Auftritte sind nicht nur den Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin aufgefallen sein, denn wie „Sky“ berichtet, soll auch Eintracht Frankfurt in den Poker um das Juwel eingestiegen sein. Berater Makram Naceur wurde am Donnerstag in der Main-Metropole gesichtet. Dieser hält sich allerdings bedeckt.

Zudem soll auch Bayer 04 Leverkusen ein Auge auf Cajetan Lenz geworfen haben. Aus dem Ausland, vor allem aus der englischen Premier League, wird West Ham United mit dem deutschen U20-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Cajetan scheint die Qual der Wahl zu haben und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis er den VfL Bochum verlässt.