Transfergerüchte: Abnehmer für Leite? – Fenerbahce Istanbul mit Interesse

Mittwoch, 10.12.2025 - 11:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Situation rund um Diogo Leite beim 1. FC Union Berlin ist klar, denn der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus und für die Eisernen wäre es im anstehenden Transferfenster die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren. Es scheint auch nicht so, als würde Leite vorhaben, sein Arbeitspapier doch noch zu verlängern.

Passend dazu tauchen aktuelle Union Berlin Transfergerüchte im Zusammenhang mit Leite auf, die der „Kicker“ streut. Demnach soll es Interesse aus der türkischen Süper Lig am Spieler geben. Die Rede ist hierbei von Fenerbahce Istanbul. Die Verantwortlichen des Bundesligisten dürften bereit sein, Leite bei einem passenden Angebot abzugeben.

Leite für einen Wechsel offen

Schon seit Monaten kursieren etwaige Transfergerüchte rund um Diogo Leite, der erstmals im Sommer 2022 auf Leihbasis vom FC Porto zu Union Berlin wechselte. In der Folge setzte sich der Innenverteidiger bei den Eisernen durch, sodass er für rund 7 Millionen Euro Ablöse schlussendlich fest verpflichtete.

Nach nun 122 Pflichtspielen im Trikot der Rot-Weißen dürfte spätestens nach der Saison Schluss sein. In der jüngsten Vergangenheit äußerte sich der 29-jährige immer wieder über seine Zukunft. Dabei spielt auch die Nationalmannschaft Portugals eine Rolle, wo er auf eine Teilnahme an der WM 2026 hofft.

Fenerbahce lockt mit Europa League

Vor allem die Aussicht auf internationale Auftritte dürfte Leite reizen, denn Fenerbahce Istanbul nimmt an der Europa League teil und dürfte zudem auch in diesem Wettbewerb überwintern. Argumente für einen Wechsel in die türkische Metropole gibt es also. Unklar ist allerdings, welche Ablösesumme den Köpenickern bei einem Transfer des Verteidigers vorherrscht.

Klar ist, dass diese nicht allzu hoch ausfallen dürfte, auch wenn sich sein aktueller Marktwert bei rund 12 Millionen Euro einpendelt. Union Berlin kann aus wirtschaftlicher Sicht einen Abschied des Portugiesen nicht ablehnen, da sonst im Sommer ein ablösefreier Abgang drohen würde.

AC Florenz ebenfalls mit Interesse

Mit einem möglichen Abgang von Diogo Leite hätte Union Berlin eine Baustelle abgearbeitet. Einen identischen Fall gibt es auch rund um Danilho Doekhi, dessen Vertrag ebenfalls im kommenden Sommer ausläuft. Auch hier scheint es nicht so, dass der Verteidiger seinen Kontrakt vorzeitig verlängern wird.

Sollte sich das Interesse von Fenerbahce Istanbul bekräftigen, könnte ein Wettbieten um Leite eintreten. Denn der AC Florenz soll ebenfalls weiterhin seine Fühler nach dem portugiesischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Die Fiorentina muss in der Defensive dringend nachlegen und befindet sich daher auf der Suche nach passenden Verstärkungen. Leite würde hervorragend ins Anforderungsprofil passen. Vor allem mit seiner internationaler Erfahrung könnte er dem italienischen Traditionsklub weiterhelfen.