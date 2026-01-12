Transfergerüchte: Zwei Neue für Union Berlin? – Král vor dem Abschied?

Montag, 12.01.2026 - 14:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist geöffnet und beim 1. FC Union Berlin könnte sich noch einiges tun. Vor allem in der Defensive könnten gleich zwei Spieler für das passende Kleingeld gehen. Die Rede ist bekanntlich von Diogo Leite und von Danilho Doekhi, der in Europa zu den torgefährlichsten Abwehrspielern zählt.

Gerade erst am Samstag bewies der Abwehrhüne erneut seine Torgefahr, als er den Ausgleich gegen Mainz 05 erzielte. Sein Vertrag läuft im Sommer aus ebenso, wie das Arbeitspapier von Leite. Sollte man also noch ein paar Taler verdienen wollen, so müsste man bis Ende des Monats handeln, um nicht leer auszugehen. Auf der anderen Seite benötigt der Verein einen passenden Ersatz und dieser könnte aus Belgien kommen.

Zeno van den Bosch im Visier von Union Berlin?

Hierbei hatte zuerst der Transfer-Experte Sacha Tavolieri berichtet, wonach die Köpenicker wohl an Zeno van den Bosch interessiert seien. Mittlerweile berichtet auch der Bezahlsender „Sky“ über das Union Berlin Transfergerücht. Demnach wolle man den 22-jährigen Innenverteidiger noch in diesem Winter von Royal Antwerpen loseisen.

Van den Bosch gilt als sehr spannender Spieler, der zwar zuletzt eine kleine Delle bezüglich seines Marktwerts erleben musste, aber dennoch sehr interessant ist. Die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin sollen mit der Spielerseite bereits einig sein. Er könnte zu einem Schnäppchen werden, denn sein Vertrag läuft im Sommer aus und bei einem Marktwert von 8 Millionen Euro (Höchstwert 10 Millionen Euro), müssten die Berliner eine Ablöse unter Marktwert anbieten.

Ersetzt Zeno van den Bosch etwa Doekhi?

Finanziert werden könnte dieser Transfer durch einen Verkauf von Danilho Doekhi, für den man gerne rund 13 Millionen Euro kassieren möchte. Der Niederländer wurde zuletzt mit Aston Villa in Verbindung gebracht. Mit Leeds United, wo mit Daniel Farke ein deutscher Trainer an der Seitenlinie steht, wäre ein Klub vorhanden, der das passende Kleingeld hätte. Aber auch Lazio Rom und Udinese Calcio aus der italienischen Serie A sollen ihre Fühler nach dem Niederländer mit surinamischen Wurzeln ausgestreckt haben.

Zeno van den Bosch wäre also der 1:1-Ersatz, falls Doekhi die Eisernen noch in diesem Winter verlassen würde. Mit seinen 22 Jahren gehört der Belgier bei Royal Antwerpen zu den Dauerbrennern seines Teams. Bis auf eine Partie, die er krankheitsbedingt verpasste, durfte er in allen restlichen Ligaspielen stets über 90 Minuten ran. Anders als Doekhi gilt van den Bosch nicht unbedingt als torgefährlich. In 121 Partien für seinen Klub, konnte der Verteidiger drei Tore und zwei Vorlagen abliefern.

S04-Talent Wallentowitz auf dem Zettel?

Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll man sich mit dem Spieler einig sein. Es gibt wohl noch ein paar wenige Details zu besprechen, die den Medizincheck erlauben würde. Neben van den Bosch sollen die Eisernen allerdings auch ihre Fühler nach Mika Wallentowitz ausgestreckt haben. Der 18-jährige steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Dort besitzt der Flügelstürmer allerdings nur einen Fördervertrag, sodass er für einen schmalen Taler zu haben wäre, falls sich der 1,87 Meter große Rechtsaußen für einen Wechsel in die Hauptstadt entscheiden sollte.

Seit dem Sommer 2024 ist er in der berühmten Knappenschmiede zugegen. Über die U17 von Werder Bremen lief der Stürmer für die U19 von Königsblau auf und kam so in dieser Spielzeit zu seinem Profidebüt bei S04. Insgesamt achtmal stand der Stürmer in dieser Saison in der 2. Liga auf dem Platz. Gegen den SV Elversberg durfte er gar über die volle Distanz ran. Aktuell wartet Wallentowitz noch auf seinen ersten Treffer im Profifußball.

Král vor Abschied?

Beim FC Schalke 04 würde man das Eigengewächs gerne in den eigenen Reihen behalten. Ein unterschriftsreifer Vertrag soll dem Youngster vorliegen, doch bisher kam es noch zu keiner Vertragsunterschrift. Die Chance also für Union Berlin? Neben den Köpenickern soll auch der AC Mailand Interesse am Sturmtalent gezeigt haben. Wie stark das Interesse aus Italien ist, kann nicht abschließend nicht beurteilt werden.

Gehen könnte hingegen Alex Král, denn der 27-jährige tschechische Nationalspieler wird momentan mit Panathinaikos Athen in Verbindung gebracht. Wie das griechische Portal „Sport-DNA“ berichtet, soll es sogar schon ein erstes Angebot für den Mittelfeldspieler geben, der aktuell einen Marktwert von rund 4 Millionen Euro besitzt.