Transfergerüchte: Union Berlin streckt Fühler nach St. Juste aus

Montag, 25.08.2025 - 11:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Saisonauftakt beim 1. FC Union Berlin ist geglückt. Mit 2:1 besiegten die Eisernen den VfB Stuttgart in der Alten Försterei und sorgen damit zugleich für ein Ausrufezeichen. Vor allem Neuzugang Ilyas Ansah war mit seinem Doppelpack zum „Man of the match“ gewählt worden. Dass der Neuzugang sofort ablieferte, spielt den Berlinern in die Karten. Doch er wird nicht der letzte Neuzugang sein, denn das Transferfenster hat noch bis zum 1. September geöffnet.

Vor allem in der Defensive will sich der Klub nochmal verstärken, denn Diogo Leite dürfte bereits auf gepackten Koffern sitzen und die Köpenicker demnächst verlassen. Bereits am Samstag gegen die Schwaben stand er nicht im Spieltagskader. Ersatz muss also her und dieser könnte aus Portugal kommen, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann.

St. Juste kämpft mit Verletzungsanfälligkeit

Wie die portugiesische „Record“ berichtet, haben die FCU-Verantwortlichen wohl Jeremiah St. Juste auf dem Zettel. Der 26-jährige ist in der Bundesliga kein Unbekannter, denn vor seinem Wechsel zu Sporting Lissabon stand er drei Jahre beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, für die er 69 Pflichtspiele (3 Tore / 3 Vorlagen) absolvierte. Im Sommer 2022 wechselte er dann für rund 10 Millionen Euro nach Portugal.

Mit reichlich Vorschusslorbeeren kam er zu Sporting Lissabon, wo er eigentlich zu den Stammkräften seines Teams gehören sollte, doch die Realität sah anders aus. St. Juste fiel immer wieder aufgrund diverser Muskelverletzungen aus und so kommt er insgesamt auf 80 Einsätze für seinen aktuellen Klub (2 Tore / 3 Vorlagen).

Ersatz für Doekhi oder Leite

Auch in der vergangenen Saison musste der Innenverteidiger oftmals aussetzen. Wettbewerbsübergreifend stand der Niederländer somit nur in 28 Partien auf dem Platz. Darunter allerdings auch 6 Auftritte in der Champions League. Durch seine Verletzungsanfälligkeit sank auch sein Marktwert von einst 16 Millionen Euro auf aktuell 6 Millionen Euro.

Ist Jeremiah St. Juste gesund, so wäre er auch aus Sicht der Unioner eine Soforthilfe, denn mit seiner Schnelligkeit kann er in Umschaltmomenten durchaus für Akzente sorgen. Auch seine Dynamik, Aggressivität gegen den Ball und mit seinem Tempo wäre er ein Gewinn für die Mannschaft. Er wäre absolut ein Ersatz für Diogo Leite oder für Danilho Doekhi, denn beide könnten den Verein noch vor Ablauf der Transferfrist verlassen.

Besiktas Istanbul ebenfalls interessiert

St. Juste besitzt bei Sporting Lissabon zudem nur noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, sodass eine etwaige Ablösesumme entweder marktwertgerecht oder unter Marktwert ausfallen dürfte. Abschrecken lassen muss man sich nicht von der Ausstiegsklausel, die bei 45 Millionen Euro liegt. Diese hängt bekanntlich mit dem portugiesischen Arbeitsrecht zusammen und wäre am Ende frei verhandelbar.

Im Juli tauchten allerdings auch Transfergerüchte auf, die den Rechtsfuß mit Besiktas Istanbul in Verbindung brachten. Das Interesse scheint jedoch erkaltet zu sein, denn Jeremiah St. Juste steht noch immer bei Sporting auf dem Lohnzettel. In wenigen Tagen dürfte sich herausstellen, wie heiß das Interesse der Berliner am Verteidiger ist.