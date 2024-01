Transfergerüchte: Schlag auf Schlag – Union Berlin vor Transfer von Marco Grüll

Donnerstag, 18.01.2024 - 09:17 Uhr

Von: Asanka Schneider

Noch knapp zwei Wochen hat der Transfermarkt seine Pforten geöffnet und bei Union Berlin geht es Schlag auf Schlag. Zu erwarten ist, dass Sheraldo Becker heute offiziell verabschiedet wird. Der Flügelstürmer wird sich aller Voraussicht Real Sociedad anschließen und den Köpenickern zumindest einen warmen Geldregen bescheren.

Ersatz muss her und dieser soll wohl aus Österreich kommen. Dabei ist es die österreichische „Krone“, die mit Marco Grüll und den Eisernen ein sehr interessantes Union Berlin Transfergerücht auftischt. Grüll war in den vergangenen Spielzeiten immer wieder Thema in der Transfermarkt Gerüchteküche. Zu einem Abschied bei Rapid Wien kam es jedoch bis dato nicht.

Union Berlin unterbreitet Angebot für Marco Grüll

Laut „Krone“ sieht es aktuell anders aus, auch wenn Rapid-Manager Markus Katzer einen Wintertransfer bisher kategorisch ausschloss. Auch wenn der Vertrag des 25-jährigen Angreifers im Sommer ausläuft, so wollte man ihn unbedingt bis zum Saisonende in den eigenen Reihen wissen. Glaubt man den Infos des Blattes, so soll Union Berlin bereits ein konkretes Angebot vorgelegt haben.

Auch für Chris Bedia, der mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht wird, soll man in Verhandlungen stehen. Im Raum stehen zwei Millionen Euro Ablöse, die die FCU-Bosse angeboten haben sollen. Zum Vergleich: Marco Grüll soll etwas günstiger zu haben sein. In beiden Fällen laufen die Verträge im Sommer aus.

Landet der FCU einen Doppelschlag? – Grüll & Bedia sollen kommen

Aktuell beträgt der Marktwert von Marco Grüll 3 Millionen Euro. Unrealistisch ist es also nicht, wenn man von einer Ablösesumme unter 2 Millionen Euro ausgeht. Die Becker-Millionen wären auf jeden Fall direkt reinvestiert, sollte man sich am Ende des Tages auf einen Transfer des Stürmers einigen.

Grüll wäre eine Sofortverstärkung für die Eisernen, deren Offensive mehr als nur lahmt. Wettbewerbsübergreifend kommt der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Stürmer in dieser Saison auf 23 Einsätze für Rapid Wien, in denen ihm 12 Treffer und 6 Torvorlagen gelangen. Beim Ex-Klub von Christopher Trimmel gehört der 1,82 Meter große Stürmer zum Stammpersonal unter Trainer Robert Klauß.

Werder Bremen, Mainz 05 & AC Florenz ausgestochen?

Interessant ist Marco Grüll auf jeden Fall, denn im Angriff kann er sämtliche Positionen bekleiden. Sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum wäre der österreichische Nationalspieler eine Alternative. Er wäre zudem ein 1:1-Ersatz für Sheraldo Becker, dessen Abschied in die spanische La Liga wohl heute im Laufe des Tages verkündet werden soll.

Union Berlin dürfte, sofern der Transfer von Marco Grüll eingetütet werden sollte, die Konkurrenz aus der Bundesliga ausgestochen haben. Kürzlich tauchten Werder Bremen Transfergerüchte auf, aber auch der 1. FSV Mainz 05 war am Angreifer interessiert. AC Florenz aus der italienischen Serie A hatte wohl ebenfalls die Fühler ausgestreckt. Es sieht jedoch so aus, als würde Grüll zu den Eisernen wechseln.