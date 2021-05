Union Berlin Transfergerüchte: Eiserne Favorit auf begehrten Genki Haraguchi

Donnerstag, 06.05.2021 - 10:31 Uhr

Von: Robert Freiberg

Auf dem Transfermarkt ist ein wahres Hauen und Stechen um Genki Haraguchi entfacht. Nun scheint der 1. FC Union Berlin im Rennen um den heiß begehrten Spielmacher von Hannover 96 die Nase vorn zu haben. Der Japaner verhandelt mit den Eisernen und könnte bei seiner Rückkehr nach Berlin in die Fußstapfen von Robert Andrich treten.

Genki Haraguchi hält die Transfermarkt Gerüchteküche weiter auf Trab. Fest steht: Der 29-Jährige wird Zweitligist Hannover 96 im Sommer nach drei Jahren definitiv verlassen und kann ablösefrei wechseln. Haraguchi hat die Qual der Wahl, stehen die Interessenten doch Schlange. Zuletzt machten FC Schalke Transfergerüchte um den japanischen Nationalspieler die Runde, zudem wurde der Spielgestalter bei Eintracht Frankfurt und Ex-Klub Hertha BSC gehandelt.

Wechsel bahnt sich an: 1. FC Union verhandelt mit Haraguchi

Nun verdichten sich die Anzeichen, dass Union Berlin den Transferpoker um Haraguchi zu seinen Gunsten entscheidet. Laut der „Bild“ befinden sich die Köpenicker mit dem offensiven Mittelfeldakteur in Verhandlungen. Zuletzt galt noch Schalke als Favorit, die Genki Haraguchi aber nur Zweitliga-Fußball bieten können.

Bei den Eisernen winkt dem 1,77 Meter große Rechtsfuß allerdings endlich wieder Bundesliga, darüber hinaus hat der 1. FCU noch Chancen auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Reizvolle Aussichten für Haraguchi, der außerdem einer Rückkehr nach Berlin offen gegenübersteht. In der Hauptstadt stand er bereits zwischen 2014 bis 2018 bei der Hertha unter Vertrag, verbrachte allerdings die Rückrunde 2017/18 bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Genki Haraguchi als Nachfolger von Andrich zu Union?

Genki Haraguchi ist für Union Berlin aber nicht nur aufgrund seines auslaufenden Vertrags ein äußerst interessanter Akteur. Vielmehr wäre er für das Team von Urs Fischer als spielstarker und technisch versierter Ballverteiler ein weiteres Element zu den vornehmlich robusten Mittelfeldarbeitern.

Im Mittelfeldzentrum könnte Haraguchi beim 1. FC Union zudem die Nachfolge von Robert Andrich antreten, der beim Premier League-Aufsteiger Norwich City nach wie vor ein heißer Kandidat ist. Darüber hinaus ist bei den Köpenickern die Zukunft des 35-jährigen Routiniers Christian Gentner ungewiss, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft.

1. FC Union: Haraguchi & Khedira als neues Mittelfeldduo?

Mit Rani Khedira, der ablösefrei vom FC Augsburg kommt, hat sich Union Berlin bereits eine Verstärkung für das Mittelfeldzentrum gesichert. Während Khedira als klassischer Abräumer auf der Sechs agieren könnte, könnte Haraguchi die Strippen im Offensivspiel der Unioner ziehen.

Seine Offensivqualitäten hat er in der laufenden Saison für Hannover 96 zu genüge unter Beweis gestellt. Trotz einiger Leistungsdellen trumpft Haraguchi, der schon seit 2014 in Deutschland spielt, regelmäßig bei den Niedersachsen auf und hat neun Tore und sieben Vorlagen in der Statistik zu stehen. Zum erhofften Aufstieg hat es für die Roten aber nicht gereicht. Dennoch ist es denkbar und sehr wahrscheinlich, dass zumindest Genki Haraguchi in der kommenden Saison wieder erstklassig spielt. Die Union Berlin Transfergerüchte sind definitiv als sehr heiß einzustufen.