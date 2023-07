Transfergerüchte: Union Berlin hat ein Auge auf Aaronson – Doekhi vor Absprung?

Samstag, 01.07.2023 - 12:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin verhält sich ausgesprochen ruhig auf dem Transfermarkt, was die Seite der Zugänge betrifft. Bisher konnte Manager Oliver Ruhnert mit Mikkel Kaufmann, der für kolportierten 2,7 Millionen Euro vom FC Kopenhagen kommt, und mit Alex Kral (Leihe Spartak Moskau), zwei Spieler für die neue Saison verpflichten.

Diverse Union Berlin Transfergerüchte schwirren durch die Bundesliga Gerüchteküche. Am heißesten wurde in den letzten Wochen ein möglicher Transfer von Robin Gosens diskutiert. Das Interesse soll laut italienischen Zeitungsberichten allerdings erloschen sein. Auf anderen Positionen werden allerdings auch noch Verstärkungen gesucht, wie diverse Medien berichten.

SSC Neapel nimmt Danilho Doekhi ins Visier

In der Innenverteidigung könnte eine Baustelle entstehen, wenn Danilho Doekhi die Eisernen in diesem Sommer verlassen sollte. Aktuell weilt der Niederländer im Urlaub und wird sich nach seiner Rückkehr mit seinem Berater über seine weitere Karriere beratschlagen. Passend dazu meldet z.B. „RMC“, dass der italienische Spitzenklub SSC Neapel seine Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben soll.

Geht es nach den aktuellen Transfergerüchten, soll er zukünftig in der Serie A sein Geld verdienen. Gegenüber „RMC“ hat sich auch schon sein Berater zu Wort gemeldet: „Wenn ein offizielles Angebot eintrifft, werden wir es prüfen. Mit der Öffnung des Transfermarkts werden wir konkrete Angebote prüfen.“

Union Berlin darf einen satten Geldregen erwarten

Trennen sich die Wege zwischen Danilho Doekhi und Union Berlin nach nur einem Jahr wieder? Fakt ist, dass Doekhi sich zu einem der besten Innenverteidiger Europas gemausert hat und zudem noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 bei den Köpenickern besitzen soll. Heißt aber auch, dass sich die Berliner im Falle eines Abschieds auf einen satten Geldregen einstellen können.

Rund 17 Millionen Euro Marktwert weist Doekhi mittlerweile auf. Union Berlin hält also die Zügel in der Hand, denn von einer Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Erst kürzlich äußerte sich Manager Oliver Ruhnert dazu, dass es keinen Spieler mehr gibt, der derartige Klauseln in ihren Verträgen hätten.

Brenden Aaronson von Leeds United auf dem Zettel?

Während also das Zittern um Danilho Doekhi beginnt, sucht man im Verein noch nach weiteren Verstärkungen. Englischen Transfergerüchten zufolge könnte dieser aus der Premier League kommen. Sein Name: Brenden Aaronson. Der 22-jährige US-Nationalspieler stieg erst kürzlich mit Leeds United ab und soll weit unter seinem Marktwert (25 Mio.€) zu haben sein.

Wie der „Daily Telegraph“ berichtet, soll sich der 1. FC Union Berlin im Werben um den offensiven Mittelfeldspieler eingeschaltet haben. Schon seit Jahren sucht der Klub jemanden für die kreativen Momente im Spiel. Aaronson könnte dieses Puzzlestück sein. Klar ist aber auch, dass man am Stadion An der Alten Försterei keine „verrückten Dinge“ tun wird.