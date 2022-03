Union Berlin Transfergerüchte: Kommt Milos Veljkovic von Werder Bremen?

Donnerstag, 31.03.2022 - 09:40 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin ist für sein emsiges Treiben auf dem Transfermarkt bekannt. Im Sommer könnten sich die Eisernen bei Werder Bremen bedienen. Milos Veljkovic, der ablösefrei wechseln kann, soll auf der Wunschliste der Unioner stehen. Der Verteidiger ist aber nicht der einzige Werder-Akteur, der es dem 1. FCU angetan hat.

In der Transfer Gerüchteküche bahnt sich eine Rivalität zwischen dem 1. FC Union Berlin und Werder Bremen an. Nachdem kürzlich dem SV Werder ein Interesse an Union-Verteidiger und Stammkraft Robin Knoche nachgesagt wurde, holen die Eisernen nun zum Transfer-Gegenschlag aus.

Potenzieller Knoche-Ersatz: Krallt sich 1. FC Union Milos Veljkovic?

Die Köpenicker schielen offenbar auf Milos Veljkovic. Der Serbe könnte im Stadion An der Alten Försterei die Nachfolge des wechselwilligen Knoche antreten, der das erstes Angebot der Unioner zur Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts ausgeschlagen. Die Union Berlin Transfergerüchte um Veljkovic brachte der „Berliner Kurier“ ins Spiel.

Auch beim SVW-Innenverteidiger läuft das Arbeitspapier Ende Juni aus, sodass für einen möglichen Union Berlin Transfer keine Ablöse fällig wäre. Ein Verbleibt an der Weser kann sich Veljkovic, der bereits seit 2016 in Bremen kickt, nur im Aufstiegsfall vorstellen. Die Aussichten auf eine sofortige Bundesliga-Rückkehr des formstarken Tabellenzweiten der 2. Liga sind sieben Spieltage jedoch sehr gut.

Ablösefrei & erfahrenen: Veljkovic passt ist Eiserne Beuteschema

Dennoch ist es vorstellbar, dass sich der 1. FC Union um Milos Veljkovic bemüht. Schließlich passt der Rechtsfuß als ablösefreier und gestandener Profi ins bevorzugte Beuteschema der Eisernen. Bei Werder Bremen zählt der 1,88 Meter große Rechtsfuß seit Jahren zum Stammpersonal und ist eine zuverlässige Defensivkraft.

Ist der gebürtige Schweizer fit, spielt er auch. In der laufenden Saison stehen 22 Ligaeinsätze zu Buche, in denen Veljkovic stets in der Anfangsformation stand. Insgesamt hat der langjährige Werderaner 167 Pflichtspiele für Grün-Weiß bestritten (4 Tore, 3 Vorlagen), darunter 129 Einsätze in der Bundesliga.

Marco Friedl & Marvin Ducksch: Union hat weitere Werderaner im Visier

Doch Milos Veljkovic ist nicht der einzige Bremer, dessen Name in der 1. FC Union Gerüchteküche herumgeistert. So sei das Interesse an Marco Friedl „nicht erkaltet“. Der 24-Jährige, der mit Veljkovic das Abwehrzentrum beim SVW bildet, flirtete im letzten Sommer intensiv mit den Eisernen und wollte einen Wechsel sogar mit einem Streik erzwingen. Nun könnte Friedl und Union im zweiten Anlauf zueinanderfinden.

Allerdings wäre für den österreichischen Verteidiger eine Ablöse fällig. Friedl steht im Weserstadion aber nur noch bis 2023 unter Vertrag. Sein Marktwert beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Und auch Werder Bremen Transfergerüchte um Torjäger Marvin Ducksch reißen nicht ab. Der 1. FC Union baggert bekanntermaßen um die Dienste des 28-jährigenMittelstürmers (18 Saisontore), der die Norddeutschen für eine festgeschriebene Ablöse von 5,5 Millionen Euro verlassen kann.