Union Berlin: Stürmersuche - Adolfo Gaich & Matej Vydra im Visier

Freitag, 15.01.2021 - 09:54 Uhr

Von: Robert Freiberg

Union Berlin will angesichts des personellen Engpasses seiner Offensivabteilung noch im Januar personell nachrüsten. In der Transfermarkt Gerüchteküche werden fleißig Namen gehandelt, nun rücken zwei weitere Stürmer auf die Liste. Im Gespräch sind Adolfo Gaich vom ZSKA Moskau und Matej Vydra vom FC Burnley.

Die Stürmersuche der Eisernen fördert beinahe täglich neue Union Berlin Transfergerüchte zutage. Bedarf an einem neuen Torjäger besteht, da die Köpenicker aktuell mit Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah drei Ausfälle in vorderster Front zu beklagen haben. Das Stürmer-Trio fällt verletzungsbedingt vorerst aus. Nun hat der 1. FCU seine Fühler offenbar Richtung Russland und England ausgestreckt.

Krallt sich Union Berlin Sturmtank Adolfo Gaich?

Union wird Interesse an ZSKA-Stürmer Adolfo Gaich und Matej Vydra, der beim FC Burnley in der englischen Premier League unter Vertrag steht, nachgesagt. Sturmtank Gaich war erst im Sommer aus seiner argentinischen Heimat Richtung Russland gewechselt, tut sich aber in seiner ersten Europa-Station schwer.

Der 21-Jährige kommt bislang nicht über die Reservistenrolle hinaus und hat für den russischen Spitzenklub in 18 Pflichtspielen nur ein Törchen erzielt. Die 8,50 Millionen Euro Ablöse, die ZSKA Moskau für den bulligen Angreifer auf den Tisch legte, konnte Adolfo Gaich bislang nicht rechtfertigen. Mit einem Union Berlin Transfer könnte das südamerikanische Talent seine Karriere wieder ankurbeln.

FCU denkt an Gaich-Leihe! Auch Tschechen-Stürmer Matej Vydra ein Thema

Laut dem italienischen Portal „tuttomercatoweb.com“ strebt das große Überraschungsteam der Bundesliga ein Leihgeschäft bis zum Saisonende an. Als wuchtiger Stürmer, der eine Körpergröße von 1,90 Meter misst, würde Gaich durchaus zur Spielweise des 1. FC Union passen. Vor einem Jahr kursierten um den physisch starken Adolfo Gaich übrigens FC Schalke Transfergerüchte.

Ein etwas anderer Spielertyp als Sturmkante Gaich ist Kandidat Nummer zwei: Matej Vydra! Der Mittelstürmer des FC Burnley ist mit 1,80 Meter deutlich kleiner, dafür wendiger und technisch versiert. Laut „Sky“ ist dieses Union Berlin Wechselgerücht noch heißer. Denn wie der Bezahlsender erfahren haben will, sollen die Eisernen beim englischen Erstligisten bereits ein Angebot vorgelegt haben.

Union Berlin: Erstes Vydra-Angebot wohl abgegeben

Demnach soll der tschechische Nationalstürmer zunächst bis Saisonende an die Alte Försterei wechseln. Die Offerte stößt allerdings auf wenig Gegenliebe. Denn der FC Burnley möchte Matej Vydra dem Vernehmen nach fest verkaufen. Zumal der 28-Jährige im Team von Trainer Sam Dyche nur eine Nebenrolle spielt. In der Premier League stand der Rechtsfuß, der noch bis 2022 Vertrag und einen Marktwert von 4 Millionen Euro hat, in der laufenden Saison lediglich 177 Minuten auf dem Rasen. Ein Tor glückte Vydra dabei nicht. Lediglich in den Pokalwettbewerben konnte der Angreifer dreimal ins Schwarze treffen.

Die Stürmersuche des 1. FC Union Berlin bleibt spannend. Vor Adolfo Gaich und Matej Vydra wurden in der Transfer Gerüchteküche bereits Sven Michel vom SC Paderborn, Kasper Junker vom norwegischen Klub FK Bodø/Glimt, sowie Lazar Tufegdžić von Spartak Subotica gehandelt. Verdichtet hat sich keines dieser Union Transfergerüchte. Ein weiterer Kandidat, Michael Krmencik, kann dagegen gestrichen werden. Der Tscheche wechselte auf Leihbasis vom FC Brügge nach PAOK Saloniki. Noch hat Union Berlin Zeit einen neuen Stürmer zu verpflichten. Denn das Winter-Transferfenster schließt erst am 1. Februar.