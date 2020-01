Transfergerüchte: Schalke 04 an Argentinien-Talent Gaich interessiert?

Samstag, 25.01.2020 - 11:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC Schalke 04 gehen die Transfergerüchte in die nächste Runde. Schon seit Längerem ist man auf der Suche nach einem treffsicheren Mittelstürmer. Guido Burgstaller hat in dieser Saison zwar 16 Einsätze vorzuweisen, das Tor hat er dabei allerdings nicht getroffen. Zwei Torvorlagen konnte der 30-jährige jedoch beisteuern.

Ahmed Kutucu ist der zweite Mittelstürmer in den Reihen der Gelsenkirchener. Das 19-jährige Eigengewächs kam bisher 11 Mal zum Einsatz und netzt dabei zweimal ein. Zudem bereitete er zwei weitere Treffer vor. Im Grunde ist die Ausbeute der beiden Mittelstürmer zu gering, um ernsthaft im Titelrennen eingreifen zu können.

Adolfo Gaich Thema auf Schalke?

Ein neuer Stürmer sollte her und das hat man natürlich auch auf Schalke erkannt. Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer bestreitet der FC Schalke 04 anscheinend neue Wege. Das will jedenfalls das argentinische Portal „Olé“ herausgefunden haben wollen. So führt die Spur angeblich nach Argentinien, wo ein gewisser Adolfo Gaich sein Können unter Beweis stellt.

Gaich ist 20 Jahre alt, spielt für San Lorenzo in der argentinischen Superliga und kann auf eine solide Torausbeute blicken. Neun von 16 möglichen Partien hat er in dieser Saison bereits absolviert. Vier Treffer sind dabei herausgekommen. In den letzten drei Partien traf er doppelt gegen CA Patronata und erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen River Plate.

Schalke 04 bekundet Interesse an Gaich

Die Schalke 04 Transfergerüchte kochen jetzt schon in der Transfermarkt Gerüchteküche über. So soll der Revierklub Interesse am argentinischen Mittelstürmer bekundet haben, welches wohl seinem Klub San Lorenzo bekannt sein soll. Der U23-Nationalspieler Argentiniens bestreitet aktuell die Olympia-Qualifikation in Kolumbien.

Gegen den Gastgeber Kolumbien erzielte er am 1. Spieltag auch hier den 2:1-Siegtreffer der Gauchos. Das argentinische Talent kam bei diesem Spiel zudem zu seinem Tor-Debüt bei der U23 von Argentinien. Adolfo Gaich ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Talent, das bereits über einen Marktwert von rund 12 Millionen Euro verfügt.

Ausstiegsklausel von 15 Millionen Dollar

Bei San Lorenzo steht der 1,90m große Mittelstürmer noch bis 2021 unter Vertrag. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Dollar geben. Diese Info ist jedoch nicht verbrieft und daher sehr spekulativ anzusehen. Wie dem auch sei, Adolfo Gaich würde ins Schema von Schneider passen, der bereits den Transfer von Jonjoe Kenny eingetütet hatte, auch wenn dieser den Klub wohl am Ende der Saison verlassen wird.

Gaich gilt mit seinen 20 Jahren als ein Spieler, der sehr stark gegen den Ball spielen kann, zudem über eine starke Physis verfügt, Bälle festmachen kann und zudem kopfballstark ist. Ferner hat der Junge einen ordentlichen Schuss in seinem Repertoire, welcher auch aus der Distanz seine Wirkung nicht verfehlt. Sein Stellungsspiel ist jetzt schon sehr intelligent und wenn man bedenkt, dass Gaich noch entwicklungsfähig ist, dann wäre er genau das, was der FC Schalke 04 im Sturmzentrum benötigt.

Benfica, Newcastle und Brügge ebenfalls interessiert

Allerdings ist der Bundesligist nicht der einzige Interessent, wie es scheint. So soll der FC Brügge bereits für den Youngster geboten haben. 11 Millionen Euro hatten die Belgier angeblich auf den Tisch gelegt. Zu wenig für San Lorenzo! Mit Newcastle United soll es zudem einen möglichen Abnehmer aus der englischen Premier League geben. Und auch Benfica Lissabon hat die Fühler nach dem 20-jährigen ausgestreckt, wie die Bundesliga Transfergerüchte munkeln.

Es wird sicherlich ein spannendes Wettbieten, Hauen und Stechen um Adolfo Gaich geben, an dem sich der FC Schalke 04 beteiligen könnte. Der Spieler wäre wohl auch schon bereit, San Lorenzo schon in diesem Winter zu verlassen, wenn man den Medien Glauben schenken kann!