Legt Union Berlin in der Offensive nach? Lazar Tufegdžić auf dem Schirm von Ruhnert?

Montag, 28.12.2020 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verletztenliste des 1. FC Union Berlin wurde auch nach der Niederlage im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn 07 nicht kürzer. Vor allem in der Offensive fehlen durch die Ausfälle von Top-Scorer Max Kruse, der Leihgabe aus Leverkusen Joel Pohjanpalo und mit Angreifer Anthony Ujah gleich drei Offensivkräfte.

„Wir sind in einigen Bereichen personell auf Kante genäht“, äußerte FCU-Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert gegenüber der „Berliner Zeitung“. Es ist ein Drahtseilakt, denn Taiwo Awoniyi ist aktuell der einzige gelernte Mittelstürmer in den Reihen der Eisernen.

Union Berlin zum Handeln gezwungen?

Verletzt er sich auch oder wird gar gesperrt, dann dürften die Sorgenfalten von Trainer Urs Fischer nicht weniger werden. Geld für teure Transfers hat der Klub nicht. Schon gar nicht in den Zeiten einer weltweiten Pandemie, die dem 1. FC Union Berlin einen Verlust von rund 10 Millionen Euro eingebracht hat.

Kreative Lösungen müssen also her und Oliver Ruhnert ist mal wieder gefragt. Der Geschäftsführer von Union Berlin hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er solche Lösungen durchaus zur Hand hat. Schlägt der Verein daher im Januar auf dem Transfermarkt zu?

Lazar Tufegdžić eine Option für die Eisernen?

Interessante Transfergerüchte machen derweil die Runde! So soll man durchaus einen Offensivspieler ins Auge gefasst haben, den wahrscheinlich nur „Experten“ kennen dürften. Dabei handelt es sich um Lazar Tufegdžić, wie die französische „L´Équipe“ zu berichten weiß. Demnach haben die Eisernen ihre Fühler nach dem 23-jährigen Serben bereits ausgestreckt.

Tufegdžić ist durchaus eine Option für die Berliner, auch wenn seine Hauptposition im offensiven Mittelfeld zu finden ist. Darüber hinaus kann der 1,85m große Offensivakteur auch hinter den Spitzen agieren und selbst ebenso im Sturmzentrum aufgeboten werden.

Tufegdžić schießt Tore und bereitet vor

Lazar Tufegdžić scheint ein guter Offensiv-Allrounder zu sein, der in Deutschland recht unbekannt sein dürfte. Seine Abschlussqualitäten hat er beim FK Spartak Subotica (1. Liga Serbien) unter Beweis gestellt. Wettbewerbsübergreifend kommt der Rechtsfuß auf 21 Einsätze in dieser Saison.

Seine Ausbeute: 11 Tore und 8 Torvorlagen! Er knipst nicht nur, sondern bereitet auch Treffer vor. Ganz nach dem Geschmack von FCU-Trainer Urs Fischer! Mit einem Marktwert von rund 1,8 Millionen Euro und einem Vertrag bis zum Sommer 2022 wäre zwar ein Kauf wohl kaum abbildbar, jedoch wäre wohl ein Leihgeschäft nebst Kaufoption im Bereich des Möglichen.

Interesse von Udinese und Getafe?

Die Sache hat nur einen Haken, denn auch andere Klubs sind an Lazar Tufegdžić interessiert. So berichtet das Blatt vom vermeintlichen Interesse aus Spaniens La Liga. Der FC Getafe soll den 23-jährigen ebenfalls auf dem Schirm haben.

Aus der italienischen Serie A wird zudem Udinese Calcio als potenzieller Abnehmer genannt. Fraglich ist jedoch auch, ob es bei den 1. FC Union Berlin Transfergerüchten bleibt oder ob Spartak Subotica seinen Torjäger behalten möchte. Die Transfer Gerüchteküche spekuliert bereits eifrig. Ab dem 2. Januar dürften alle ein wenig schlauer sein.