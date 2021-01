Transfergerüchte: Schnappt sich Union Berlin SCP-Stürmer Sven Michel

Mittwoch, 06.01.2021 - 10:18 Uhr

Von: Robert Freiberg

Die Stürmersuche vom 1. FC Union Berlin sorgt nicht nur zuverlässig für Bundesliga Transfergerüchte, sondern fördert entsprechend auch immer neue Namen zutage. Neuester Kandidat: Sven Michel vom Zweitligisten SC Paderborn! Angesichts der Verletzungsmisere in der Eisernen Offensivabteilung wäre der Mittelstürmer eine sinnvolle Ergänzung.

Mit Topscorer Max Kruse (Muskelbündelriss), Anthony Ujah (Knie-OP) und Joel Pohjanpalo (Sprunggelenk) muss man an der Alten Försterei noch auf unbestimmte Zeit gleich auf drei wichtige Angreifer verzichten. Zwar wusste Union Berlin trotz des Ausfalls des Trios in der Bundesliga weiterhin zu überzeugen und mischt nach zuletzt zwei Siegen in Folge weiterhin als Sensationsfünfter in der Spitzengruppe mit. Aber dennoch wollen die Köpenicker im Januar auf dem Transfermarkt zuschlagen und einen neuen Stürmer an Land ziehen.

Zahlt Union Berlin für Pokalschreck Sven Michel Millionen-Ablöse?

Für neue Union Berlin Transfergerüchte zeichnet sich nun die „Bild“ verantwortlich. Denn das Boulevardblatt vermeldet, dass der 1. FCU ein Auge auf Sven Michel geworfen hat. Von den Torjägerqualitäten des 30-Jährigen konnten sich die Unioner erst kürzlich und zum eigenen Leidwesen überzeugen. Denn Michel erzielte kurz vor Weihnachten beim 3:2-Sieg des SC Paderborn im DFB-Pokal gegen Union Berlin zwei Tore. Offenbar hinterließ der Mittelstürmer damit Eindruck bei den Union-Verantwortlichen.

In Paderborn besitzt Sven Michel noch einen Vertrag bis 2022 und der SCP, der in der 2. Liga im unteren Tabellendrittel herumdümpelt, plant weiterhin mit seinem Leistungsträger und würden diesen nur schweren Herzens inmitten der Saison ziehen lassen. Um den Ostwestfalen einen Verkauf des Linksfußes‘ schmackhaft zu machen, müsste Union Berlin dem Bericht zufolge mindestens 1 Million Euro Ablöse auf den Tisch legen. Der Marktwert von Michel wird auf 800.000 Euro taxiert.

Union Berlin Transfer von Michel für SCP „kein Thema“

Doch noch gebe es „keine offizielle Anfrage“ für den Stürmer, wie Paderborns Sportchef Fabian Wohlgemuth verlauten lässt und dem SC Paderborn Transfergerücht etwas Wind aus dem Segel nimmt. „Also ist es kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.“ Für Sven Michel dürfte derweil ein Engagement beim Überraschungsteam der Bundesliga reizvoll sein, wenngleich er nach der Rückkehr von Max Kruse und Co. wohl mit der Reservistenrolle Vorlieb nehmen müsste.

Für den SC Paderborn geht der 1,79 Meter große Angreifer bereits seit 2016 auf Torejagd und brachte es in bislang 141 Pflichtspielen auf 50 Treffer. Zudem stehen noch 28 Vorlagen zu Buche. In der laufenden Spielzeit traf Sven Michel, der aufgrund eines Innenbandriss zwei Monate ausfiel, wettbewerbsübergreifend in sieben Partien viermal. Neben Michel geisterten zuletzt noch andere Union Transfergerüchte durch die Transfermarkt Gerüchteküche. So wurden Kasper Junker (FK Bodø/Glimt), Michael Krmencik (FC Brügge) und Lazar Tufegdžić (Spartak Subotica) mit den Eisernen in Verbindung gebracht.