Union Berlin auf Stürmersuche – Junker & Krmencik Kandidaten für die Eisernen?

Montag, 04.01.2021 - 16:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Verletztenmisere im Sturm des 1. FC Union Berlin ist noch immer angespannt. Grund genug also, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Manager Oliver Ruhnert sagte unlängst gegenüber dem Pay-TV-Sender „Sky“, dass man „möglichst schnell eine Lösung finden“ möchte. Wie diese Lösung aussieht, ist derzeit noch nicht ganz klar. Allerdings gibt es erste Tendenzen, wonach der Transfermarkt sondiert wird.

Wie die „Bild“ berichtet soll es sich zum einen um Kasper Junker handeln, der den Eisernen angeboten wurde. Der Däne wäre ein echter Coup, der zudem recht günstig zu haben sein könnte.

Junker mit internationaler Erfahrung

Der 26-jährige Mittelstürmer passt hervorragend ins Beuteschema der Köpenicker, denn er dürfte recht günstig sein, dazu weiß er wo das Tor steht und mit seinen 26 Jahren steht er in der Blüte seiner Karriere. In der vergangenen Saison schoss der 1,86 Meter große Angreifer seinen Klub FK Bodø/Glimt indes auch noch zur ersten Meisterschaft des Klubs.

So waren es in der Liga 27 Treffer und 11 Torvorlagen und das in nur 25 Einsätzen. In der Europa League Qualifikation durfte er zudem in der 3. Runde gegen den AC Mailand von Beginn an, nachdem Kasper Junker die beiden vorherigen Partien aussetzen musste. Bei der 3:2-Pleite meldete sich der Mittelstürmer mit einem Treffer eindrucksvoll zurück.

Kasper Junker auf den Sprung in die Bundesliga?

Kasper Junker hat bei FK Bodø/Glimt noch einen Vertrag bis zum Jahresende 2022 (2 Mio. € Marktwert) und schon jetzt dürfte es für den Verein schwer werden, seinen Goalgetter zu halten. Wagt der Linksfuß also den Sprung ins Ausland? Die Bundesliga soll sein nächstes Ziel sein.

FCU-Trainer Urs Fischer würde den dänischen Torschützenkönig der abgelaufenen Saison nur zu gern in seinen Reihen begrüßen. Noch hält er sich allerdings bedeckt. Kein Wunder, denn Ruhnert ist für die Stürmersuche verantwortlich.

Michael Krmencik ebenfalls in der Verlosung

Neben Kasper Junker tauchen noch weitere Union Berlin Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche auf. So sollen die Köpenicker auch ein Auge auf Michael Krmencik geworfen haben, der sein Geld in Belgien beim FC Brügge verdient. Das Portal „Fussballtransfers.com“ berichtet nach eigenen Recherchen über das vermeintliche Interesse am tschechischen Nationalspieler!

Krmencik spielt bereits seit Januar 2020 beim belgischen Traditionsklub, geriet aber zuletzt etwas aufs Abstellgleis, nachdem er in dieser Saison zunächst zu 9 Einsätzen in der Liga kam. Dabei traf der 1,91 Meter große Stoßstürmer dreimal und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Bei Brügge auf dem Abstellgleis geraten

Mit seinem Klub ist er auch in der Champions League vertreten, wo er allerdings lediglich zu drei Einsätzen kam, in denen ihm leider kein Tor gelang. So stand er bei den beiden Niederlagen gegen Borussia Dortmund auf dem Platz. Zuletzt wurde der 27-jährige vermehrt als Joker eingesetzt.

Mit der Verpflichtung von Bas Dost, der Eintracht Frankfurt überraschend vor Kurzem verließ, dürfte der Tscheche für den FC Brügge durchaus entbehrlich sein. Sein aktueller Marktwert beträgt aktuell 4 Millionen Euro. Vertrag bis Sommer 2023. Es dürfte also spannend werden, ob Krmencik oder gar Junker tatsächlich An die Alte Försterei wechseln wird.