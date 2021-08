Werder Bremen Transfergerüchte: Kommt Wilson Isidor? Kapino vor Bielefeld-Wechsel

Donnerstag, 12.08.2021 - 09:32 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach dem personellen Aderlass in der Offensive bemüht sich Werder Bremen um entsprechende Verstärkung. Nun scheint der Zweitligist in Frankreich fündig geworden zu sein. Laut aktueller Werder Bremen Transfergerüchte ist Sturmtalent Wilson Isidor ein Thema an der Weser. Dagegen bahnt sich ein Abgang von Ersatzkeeper Stefanos Kapino an, der wohl bei Arminia Bielefeld unterkommt.

Milot Rashica, Josh Sargent, Johannes Eggestein oder Yuya Osako: Nach dem Abstieg aus der Bundesliga musste Werder Bremen wenig verwunderlich einige namhafte Abgänge in der Offensive verkraften. Doch die Grün-Weißen sind bemüht, den Qualitätsverlust so gut wie möglich aufzufangen.

Monaco-Stürmer Wilson Isidor auf Leihbasis zum SV Werder?

Nachdem sich ein Werder Bremen Transfer von Hannover-Stürmer Marvin Ducksch aufgrund des Vetos der Niedersachsen nicht realisieren lässt, hat der SVW offenbar nun einen anderen Stürmer im Visier: Wilson Isidor! Der 20-Jährige hat bei der AS Monaco unter Trainer Niko Kovac keine Perspektive und könnte nun bei Werder Bremen in der 2. Liga sein Glück versuchen.

Das ist zumindest im französischen Blätterwald nachzulesen. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft, dem die Monegassen wohl auch zustimmen dürften. Isidor, der noch einen Vertrag bis 2023 und Marktwert von 1,5 Millionen Euro hat, kann in der Offensive flexibel agieren. Der Rechtsfuß ist nomineller Mittelstürmer, fühlt sich aber auch auf beiden Flügeln wohl.

Isidor als interessante Option für Bremer Offensive

Doch eine Sofort-Verstärkung wäre der unerfahrene Wilson für Werder Bremen nicht. Dieser müsste sich bei seiner ersten Auslandsstation seiner jungen Karriere erstmal an Land, Leute und Liga gewöhnen. Die letzte Saison verbrachte der junge Angreifer beim französischen Drittligisten FC Bastia-Borgo. Dort zählte er immerhin zum Stammpersonal und konnte mit 16 Treffern in 29 Spielen seinen Torjägerqualitäten unter Beweis stellen.

Isidor könnte für SVW-Coach Markus Anfang durchaus eine interessante Option für die ausgedünnte Offensive darstellen. Natürlich vorausgesetzt, dass der Werder Bremen Transfer des Youngsters tatsächlich über die Bühne geht. Zudem wäre die Lösung günstiger als eine Ducksch-Verpflichtung und ein Risiko würde man bei einem Leihgeschäft auch nicht eingehen.

Stefanos Kapino: Wechsel nach Bielefeld auf Zielgerade

Bei Werder Bremen wird sich aber auch noch auf der Seite der Abgänge zeitnah etwas tun. Ersatztorwart Stefanos Kapino wird die Hanseaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zeitnah verlassen. Der 27-jährige Grieche steht gemäß eines „Bild“-Berichts unmittelbar vor einem Wechsel zu Arminia Bielefeld in die Bundesliga. Als Ablöse wird Bremen demnach einen mittleren sechsstelligen Betrag kassieren.

Aber wie in Bremen wird Kapino auch bei den Ostwestfalen vorerst mit der Reservebank vorliebnehmen. Denn Stefan Ortega ist bei der DSC die klare Nummer eins. Vielmehr nimmt Kapino wohl den Platz von Oscar Linnér ein. Der Bielefeld-Ersatzkeeper wurde inklusive Kaufoption an den italienischen Zweitligisten Brescia Calcio verliehen.