VfB Stuttgart Transfergerüchte: 30 Mio.€ Ablöse? Aston Villa heiß auf Borna Sosa

Montag, 22.11.2021 - 09:24 Uhr

Von: Robert Freiberg

Beim VfB Stuttgart zählt Borna Sosa zu den absoluten Leistungsträgern. Da bleibt es nicht aus, dass der Schienenspieler auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten weckt. Allen voran Aston Villa ist gemäß aktueller VfB Stuttgart Transfergerüchte heiß auf Sosa und hat den so offensivstarken Linksverteidiger ganz oben auf der Wunschliste zu stehen.

Sportlich ist der VfB Stuttgart in den letzten Wochen in Schieflage geraten. Die späte 1:2-Pleite bei Borussia Dortmund war bereits die dritte Niederlage in Folge, sodass die Schwaben in der Bundesliga auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht sind. Hinzu kommt das Aus im DFB-Pokal. Die letzten vier Pflichtspiele hat die Matarazzo-Elf allesamt verloren.

VfB-Ass Borna Sosa als Wunschspieler von Aston Villa-Coach Steven Gerrard

Abgesehen vom Negativlauf droht den Stuttgartern nun auch noch auf personeller Ebene Ungemach. Im Mittelpunkt steht Borna Sosa! Aston Villa bekundet großes Interesse am 23-Jährigen. Englische Transferexperten bringen diese VfB Stuttgart Transfernews zumindest via Twitter in Umlauf.

Demnach sei Borna Sosa einer der absoluten Wunschspieler von Steven Gerrard. Die einstige Fußballlegende des FC Liverpool hat beim Klub aus der Premier League erst kürzlich den Posten des Cheftrainers übernommen und im Winter wird ihm wohl die Möglichkeit gegeben, das Team zu verstärken.

VfB Stuttgart Transfernews: Bietet Aston Villa 30 Mio.€ Ablöse für Sosa?

VfB-Star Sosa spielt in den Gedankenspielen von Gerrard scheinbar eine große Rolle. Aston Villa will demnach alle Hebel in Bewegung setzen, um den linken Flügelspieler im Januar aus dem Ländle loszueisen. Bis zu 30 Millionen Euro will der Klub aus Birmingham für den 23-Jährigen auf den Tisch legen. Das entspricht fast das Doppelte seines Marktwerts (16 Mio.€).

Borna Sosa betreibt in Stuttgart vor allem durch seine gefährlichen Flanken und Schnelligkeit regelmäßig Eigenwerbung. Nicht umsonst geisterten in der Vergangenheit auch FC Bayern München Transfergerüchte um den Außenspieler, der für den VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison noch keine Minute verpasst hat und vornehmlich im linken Mittelfeld wirbelt. Der Dauerbrenner hat in 14 Pflichtspielen auch schon wieder fünf Scorerpunkte (1 Tor, 4 Vorlagen) gesammelt. Insgesamt bereitete Sosa für den VfB Stuttgart in 67 Partien 18 Treffer vor.

Langer Vertrag: Stuttgart kann Sosa Transfergerüchte gelassen betrachten

Doch die Schwaben können die Premier League Transfergerüchte um Borna Sosa, der 2018 in Stuttgart anheuerte, und Aston Villa vorerst gelassen betrachten. Schließlich hat der fünffache Nationalspieler, der kürzlich mit Kroatien das Ticket für die WM 2022 in Katar löste, in Stuttgart noch einen langfristigen Vertrag bis 2025.

Und es darf wohl ausgeschlossen werden, dass die VfB-Bosse inmitten der Saison einen ihrer wichtigste Leistungsträger und Stammspieler die Wechselfreigabe erteilen. Doch spätestens im kommenden Sommer dürften die Borna Sosa Transfergerüchte wieder an Fahrt aufnehmen. Unabhängig davon, welches Ende die Saison für den Klub vom Neckar nimmt.