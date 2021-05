Transfergerüchte: Frankfurt, Gladbach, Stuttgart & Bayer an Sargent dran?

Mittwoch, 19.05.2021 - 10:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim SV Werder Bremen geht es um alles. Packen die Nordlichter noch den Klassenerhalt in der Bundesliga oder steigt man in die 2. Liga ab? Klar ist auch, sollte der einst so stolze Klub die Liga nicht halten, steht ein Ausverkauf bevor. Und schon jetzt wird das Tafelsilber in der Transfermarkt Gerüchteküche gehandelt, wenn man den Transfergerüchten von „ESPN“ Glauben schenken kann.

Objekt der Begierde: Josh Sargent! Der 21-jährige wäre beim Gang in die Zweitklassigkeit kaum noch zu halten. Kein Wunder also, dass sich angeblich gleich vier Bundesligisten mit dem US-Amerikaner beschäftigen sollen.

Eintracht Frankfurt ernsthaft interessiert?

So wird beispielsweise Eintracht Frankfurt mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht. Sargent, der im Januar 2018 von den St. Louis Scott Gallagher Missouri an die Weser wechselte, wo er zunächst für die 2. Mannschaft vorgesehen war, hat unlängst den Sprung zu den Profis geschafft. Nach 12 Partien für die Zweitvertretung der Werderaner, lief er mittlerweile 80 Mal für die Profis auf.

Insgesamt sollten ihm 13 Treffer und 9 Vorlagen glücken. Mit seinen 21 Jahren ist er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt, was man auch bei Eintracht Frankfurt weiß. Der Angreifer kam in dieser Saison zu 31 Einsätzen in der Liga (5 Tore / 2 Vorlagen) und durfte auch in allen DFB-Pokalspielen von Beginn an stürmen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Rechtsfuß satte 36 Spiele, in denen er 7 Tore erzielen konnte und drei weitere Treffer auflegte.

Sargent vor Abschied? – 9 Mio.€ Ablöse?

Sargent selbst soll wohl auch Interesse an einem Abschied aus dem Weserstadion gezeigt haben. Am liebsten, so „ESPN“, würde er gerne für einen Klub „aus der oberen Tabellenhälfte“ spielen. Und auch Werder Bremen soll nicht abgeneigt sein, den Stürmer abzugeben. Man erhofft sich rund 9 Millionen Euro Ablöse!

Dies würde zudem seinen aktuellen Marktwert entsprechen (Quelle: Transfermarkt.de)! Sargent besitzt beim SV Werder Bremen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022, sodass auf jeden Fall eine Ablöse im Raum steht. Die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, wonach man den Spieler zumindest näher beobachtet, sind nicht die einzigen, die aktuell in der Transfer Gerüchteküche kursieren.

Gladbach pokert ebenfalls mit – Sargent will in Deutschland bleiben

So wird beispielsweise auch Borussia Mönchengladbach mit dem 1,85m großen Mittelstürmer in Verbindung gebracht. Sargent wäre zwar in erster Linie jemand für das Sturmzentrum, könnte aber auch als hängende Spitze und auf Rechtsaußen eingesetzt werden.

Passend zu den Gladbacher Transfergerüchten passt auch die Meldung des besagten TV-Senders, wonach sich Josh Sargent durchaus ein Verbleib in Deutschland vorstellen könne. Ein Transfer ins Ausland ist also nicht zwingend anvisiert.

Bayer Leverkusen & VfB Stuttgart mit Auge auf Sargent?

Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart gehören indes ebenfalls zum Kreise derer, die sich mit Sargent näher befassen sollen. An Interessenten mangelt es allem Anschein nicht und der SV Werder Bremen wäre auch Transfererlöse von rund 9 Millionen Euro für einen oder mehrere Spieler angewiesen.

Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einnahmeneinbußen bringen den Klub in finanzielle Schwierigkeiten. Sogar von Insolvenz und einem drohenden Punktabzug ist die Rede. Die Verantwortlichen des SVW sehen sich zum Handeln gezwungen. Wird Josh Sargent in diesem Sommer zu Geld gemacht?