Transfergerüchte: Wechselt Ozan Kabak vom FC Schalke 04 zu Lazio Rom?

Donnerstag, 23.04.2020 - 12:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der FC Schalke 04 wird von der Corona-Krise mit voller Härte getroffen. Der Verein kann sich durch die Saisonunterbrechung nicht auf sein Kerngeschäft konzentrieren, da keine Partien in der Bundesliga stattfinden. Die Hoffnung, dass am 9. Mai 2020 der Ball auch wieder in der Veltins-Arena rollt, könnte sich zerschlagen.

Noch ist nicht ganz raus, wann der Spielbetrieb fortgeführt wird. Auch wenn die aktuelle Spielzeit demnächst fortgesetzt wird, so hat der Verein an den fehlenden Zuschauereinnahmen mächtig zu knabbern. An teure Transfers im Sommer braucht man gar nicht zu denken. Zu hoch sind die Schulden, die der Klub vor sich herschiebt.

Fast 198 Millionen Euro Schulden lasten auf Königsblau

Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit Verbindlichkeiten in Höhe von fast 198 Millionen Euro abgeschlossen. Und auch in diesem Jahr wird es keinen Gewinn geben. Die komplette Situation ist absolut existenzgefährdend für Königsblau. Muss nun das Tafelsilber verkauft werden, um den Spielbetrieb zu sichern?

Diese Frage ist nicht ganz unbegründet, denn beim FC Schalke 04 ist man auf jeden Cent angewiesen. Gehaltsabstriche werden durch die Spieler und einigen Funktionären mitgetragen. Die Fans sollen auf die Rückerstattung der gekauften Tickets verzichten und dennoch wird das alles am Ende wohl nicht reichen, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Schalke 04 gezwungen sein Tafelsilber zu verkaufen?

Die Transfermarkt Gerüchteküche ist in Bezug auf den FC Schalke 04 bereits am Brodeln. Mit Ozan Kabak, der bekanntlich im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in den Pott wechselte, gibt es anscheinend auch schon einen Interessenten aus der italienischen Serie A, der seine Fühler ausgestreckt haben soll!

Dies berichtet zumindest das italienische Portal „arenanapoli.it“! Demnach habe der Traditionsklub Lazio Rom ein Auge auf den 20-jährigen Innenverteidiger geworfen. Schon vor seiner Wirbelverletzung und vor der Corona-Krise habe man den Spieler wohl ausgiebig beobachten lassen und sei zum Schluss gekommen, dass man Kabak gerne in der ewigen Stadt begrüßen möchte.

Lazio Rom beobachtet Ozan Kabak - Wechsel im Sommer?

Kabak hat allerdings bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2024. Günstig wäre der türkische Nationalspieler jedoch nicht, wenn man seinen Marktwert von rund 29 Millionen Euro in Betracht zieht. Dieser ist aufgrund der Pandemie erst kürzlich von Transfermarkt.de um drei Millionen Euro abgesenkt.

Schalke 04 könnte in diesem Sommer noch einmal richtig Kasse mit einem Transfer von Ozan Kabak machen, denn noch wäre ein Verkauf frei verhandelbar. Das ändert sich jedoch ab der Saison 2020/21, denn dann greift die Ausstiegsklausel, welche bei 45 Millionen Euro liegen soll. Die FC Schalke 04 Transfergerüchte drehten sich auch schon in den vergangenen Monaten immer wieder um Ozan Kabak, welche aber durch seine Verletzung zuletzt etwas abflachten.

Ersetzt Kabak nächste Saison Koulibaly?

Lazio Rom hingegen müsste eventuell selbst einen Spieler auf dem Transfermarkt abgeben, um die mögliche Ablöse für den Rechtsfuß aufbringen zu können. Dies wäre möglich, wenn man Kalidou Koulibaly abgeben würde. Der 28-jährige senegalesische Nationalspieler wurde in der Vergangenheit immer wieder mit diversen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Gut möglich also, dass man den Innenverteidiger abgibt und mit einem Wechsel von Ozan Kabak frisches Blut in den eigenen Kader bringt. Ganz abwegig wäre dieses Transfergerücht also nicht und wer weiß, ob es am Ende zu einem FC Schalke Transfer in Sachen Kabak kommt.