Transfergerüchte: SC Paderborn angelt sich Magdeburg-Duo Müller & Obermair

Montag, 09.05.2022 - 09:35 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SC Paderborn wildert offenbar beim 1. FC Magdeburg. So soll der Zweitligist laut Berichten in der 2. Liga Gerüchteküche kurz vor der Verpflichtung der beiden Abwehrspieler Tobias Müller und Raphael Obermair stehen. Für den frischgebackenen Drittliga-Meister wäre es ein herber Verlust.

Trotz der Rückkehr in die 2. Liga steht dem 1. FC Magdeburg ein großer personeller Aderlass bevor. Gleich neun Spieler verabschiedete der Traditionsklub am Samstag nach dem letzten Heimspiel in der heimischen MDCC-Arena gegen den TSV 1860 München. Auch Tobias Müller und Raphael Obermair werden dem FCM, der nach drei Jahren in der 3. Liga souverän den Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus meisterte.

Ablösefreier Abgang: FCM-Stars Müller & Obermair mit SC Paderborn einig

Gemäß aktueller SC Paderborn Transfergerüchte zieht es das Abwehrduo zum SC Paderborn und somit zu einem künftigen Zweitliga-Konkurrenten des FCM. Das vermeldet zumindest die „Bild“. Offiziell bestätigt ist der SC Paderborn Transfer von Kapitän Müller und Obermair nicht, doch der SCP soll sich mit beiden Akteuren einig sein.

Bitter: Eine Ablöse wird der 1. FC Magdeburg für seine beiden Abwehrsäulen nicht erhalten. Die Verträge von Innenverteidiger Müller und Rechtsverteidiger Obermair laufen Ende Juni aus. Die Elbstädter versuchten zwar, mit beiden Spielern zu verlängern. Doch vergebens und der SC Paderborn darf sich über zwei ablösefreie Transfers freuen.

1. FC Magdeburg: Tobias Müller & Raphael Obermair wichtige Abwehrkräfte

Nicht nur ein finanzielles Ärgernis für die Magdeburger. Zumal Tobias Müller und Raphael Obermair zu den absoluten Leistungsträgern und Stammkräften im Team von FCM-Trainer Christian Titz gehören. Der 27-jährige Müller brachte es im Saisonverlauf bislang auf 28 Einsätze, in denen er 26-mal in der Startelf stand und fünf Torbeteiligungen (2 Tore, 3 Vorlagen) verbuchte.

Obermair verpasste indes gar nur eine Partie in der 3. Liga. Der 26-Jährige, der auf beiden Außenseiten verteidigen kann, hat entsprechend 36 Spiele absolviert und ist mit sieben Assists (2 Tore) einer der besten Vorlagengeber im Team. „Er ist auf seiner Position einer der Besten in der Liga“, lobte Titz noch Obermair.

Auch Baris Atik & Andreas Müller vor FCM-Abschied?

Während die große Aufstiegseuphorie beim 1. FC Magdeburg angesichts des Weggangs mehrerer Leistungsträger gedämpft wird, kann sich der SC Paderborn auf die Schulter klopfen. Zumal die Ostwestfalen, die in der Hinrunde noch aus der Aufstiegsregion grüßten, ohnehin eine überzeugende Saison in der 2. Liga spielen und derzeit Sechster sind.

In Magdeburg reißen indes die Transfergerüchte nicht ab. Flügelspieler Sirlord Conteh soll ebenfalls kurz vor einem Wechsel zu einem etablierten Zweitligisten stehen. Ungewiss ist zudem der Verbleib von Topscorer Baris Atik und der 21-jährige Sechser Andreas Müller, der zu den Shootingstars zu zählen ist. Beide haben nur noch ein Jahr Vertrag und liebäugeln mit einem Wechsel.