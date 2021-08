Transfergerüchte: Bundesligisten SC Freiburg & Mainz 05 mit Interesse an Lazaro?

Mittwoch, 18.08.2021 - 08:09 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist noch bis Ende August geöffnet und die Kaderplanungen einiger Klubs sind noch nicht abgeschlossen. So wohl auch nicht beim 1. FSV Mainz 05 und beim SC Freiburg. Die Breisgauer sorgten gestern Bewegung auf dem Transfermarkt, denn man verkaufte völlig überraschend Baptiste Santamaria nach nur einem Jahr Vereinszugehörigkeit für ca. 14 Millionen Euro an Stades Rennes.

Auf der anderen Seite soll wohl mit Maximilian Eggestein vom SV Werder Bremen soweit alles klar sein. Ein paar letzte Details müssen indes geklärt werden, ehe dieser SC Freiburg Transfer dann offiziell gemacht werden kann!

Lazaro im Visier des SC Freiburg

Doch damit dürfte noch nicht Schluss sein, wenn man den SC Freiburg Transfergerüchten Glauben schenken kann, die „FCInter1908.it“ streut. Demnach sollen die Breisgauer ein Auge auf Valentino Lazaro geworfen haben, der in der vergangenen Saison von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach verliehen wurde.

Für die Fohlen absolvierte der österreichische Nationalspieler in der Bundesliga 22 Partien, in denen er zweimal traf. Mit den Auftritten in der Champions League sowie im DFB-Pokal kommt Lazaro auf insgesamt 28 Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit.

Inter Mailand plant wohl nicht mehr mit Lazaro

Danach ging es zurück in die italienische Serie A zu Inter Mailand. Nun könnte der 25-jährige erneut in der Beletage des deutschen Fußballs aufschlagen, denn die Nerazzurri planen anscheinend zunächst ohne den Mittelfeldspieler, der auf beiden Seiten agieren kann.

Zwischen dem Spielerberater und Inter Mailand sollen für die kommende Woche Gespräche angesetzt sein, um die weitere Zukunft Lazaros zu besprechen. Dabei stehen die Zeichen auf Trennung, auch wenn diese nur vorrübergehend sei, da eine Leihe des Österreichers im Raum steht.

Dumfries verdrängt Lazaro

Inter Mailand hatte sich kürzlich erst mit Denzel Dumfries verstärkt, der für Lazaros Position eingeplant ist. Somit droht Valentino Lazaro die Bank bei den Mailändern. Ein Szenario, welches dem Rechtsfuß nicht gefallen dürfte. Im Zuge dessen treten SC Freiburg Transfergerüchte in den Vordergrund, die sich mit einer möglichen Leihe Lazaros beschäftigen.

Für den Mittelfeldspieler, der die komplette rechte Seite beackern kann, wäre dies eine Möglichkeit, um sich weiter in den Fokus spielen zu können. Vor allem geht es um seinen Platz in der österreichischen Nationalmannschaft, den er nur ungern verlieren möchte.

Mainz 05 streckt ebenfalls Fühler aus Absage an Benfica & Frankfurt

Neben dem SC Freiburg soll indes auch der 1. FSV Mainz über ein Leihgeschäft nachdenken. Das Interesse soll laut des besagten Portals vorhanden sein. Mit seinen Fähigkeiten würde er dem Team von Trainer Bo Svensson sicherlich weiterhelfen können.

Mainz 05 würde zudem einen Spieler bekommen, der sich lange eingewöhnen muss, da er die Bundesliga bestens kennt. Für einen Wechsel nach Deutschland spricht, dass der Spielerberater von Valentino Lazaro Benfica Lissabon wohl abgesagt habe. Wenn man den Transfernews Glauben schenken kann, wird es auch nichts mit einem Engagement bei der Frankfurter Eintracht. Dem Klub wurde ebenfalls eine Absage erteilt.