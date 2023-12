Transfergerüchte: Bochums Patrick Osterhage beim SC Freiburg im Gespräch

Donnerstag, 07.12.2023 - 09:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SC Freiburg scheint beim VfL Bochum eine potenzielle Verstärkung fürs Mittelfeld ausfindig gemacht zu haben. Patrick Osterhage weckt angeblich Begehrlichkeiten im Breisgau. Für den gesetzten Mittelfeldstrategen läuft es beim Revierklub zurzeit richtig rund, der mit einem Wechsel nach Freiburg den nächsten Karriereschritt vollziehen würde.

Beim SC Freiburg ist etwas Sand im Getriebe. Zumindest in der Bundesliga. Zwar befindet sich der Sport-Club als Tabellenachter in Schlagdistanz zu den internationalen Startplätzen, doch von den letzten fünf Partien wurde nur die jüngste in Mainz (1:0) siegreich gestaltet. Für die Klubverantwortlichen wohl Grund genug, sich auf dem Bundesliga Transfermarkt nach Verstärkungen umzusehen. Eine Spur führt zum VfL Bochum.

Freiburg interessiert: Patrick Osterhage blüht aktuell beim VfL Bochum auf

Patrick Osterhage ist ein Thema beim SCF, wie zumindest SC Freiburg Transfergerüchte via dem VfL-Magazin „Tief im Westen“ zu entnehmen ist. Der 23-Jährige hat sich in Bochum vorerst in der Startelf festgespielt und weiß im Mittelfeldzentrum mit Laufstärke, Balleroberungen und -sicherheit zu gefallen.

Die letzten vier Ligaspiele, in denen der VfL Bochum ungeschlagen blieb und beachtliche acht Punkte holte, stand Osterhage die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Der Aufschwung der Blau-Weißen, die an den ersten neun Spieltagen keinen Sieg einfuhren, ist durchaus mit Osterhage verbunden. Am letzten Spieltag konnte der ehemalige U21-Nationalspieler beim 3:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg sogar seinen allerersten Bundesligatreffer bejubeln - im 44. Einsatz.

SCF-Flirt Osterhage mit stark aufsteigender Form

Bei Patrick Osterhage, der im ersten Saisonviertel von VfL-Coach Thomas Letsch wenig Beachtung fand und zwischenzeitlich auf der Tribüne schmorte, ist endlich der Knoten geplatzt. Waren die Leistungen des Linksfußes‘, der 2021 von Borussia Dortmund kommend im Ruhrstadion anheuerte, in den vergangenen zwei Spielzeiten sehr inkonstant, macht er nun einen äußerst soliden Eindruck.

Was Patrick Osterhage für die Freiburger zudem interessant macht: Der gebürtige Göttinger kann in der Schaltzentrale sowohl als Sechser oder Achter eingesetzt werden. Doch zum Schnäppchenpreis ließe sich ein SC Freiburg Transfer von Osterhage nicht bewerkstelligen.

SC Freiburg kann sich Osterhage-Verpflichtung leisten

Vor einem Jahr verlängerte Osterhage seinen Kontrakt in Bochum langfristig bis 2026. Schon damals machte zarte Bundesliga Transfergerüchte um ein Interesse aus Freiburg die Runde. Sollte es Osterhage gelingen, seine Form zu kompensieren, müsste der SCF schon eine ordentliche Ablösesumme hinblättern. Denn der Mittelfeldakteur ist mit 4 Millionen Euro Marktwert aktuell der zweitwertvollste VfL-Profi. Doch mittlerweile verfügen die Freiburger, die in der Europa League die Gruppenphase überstanden, über die finanziellen Mittel, um sich Osterhage zu leisten.

Hinzu kommt: Mittelfristig ist Patrick Osterhage zu den heißesten Verkaufskandidaten in Bochum zu zählen. Das lässt sich aus entsprechenden VfL Bochum Transfernews herauslesen. Denn der Revierklub hat sich auf die Fahne geschrieben, die Transfererlöse zu erhöhen. Auch wenn der VfL absteigen sollte, wonach es derzeit nicht aussieht, wäre Osterhage nicht mehr zu halten.