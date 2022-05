Transfergerüchte: Wechselt Alessandro Schöpf von Bielefeld zum SC Freiburg?

Dienstag, 10.05.2022 - 12:42 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SC Freiburg bekundet wohl Interesse an Alessandro Schöpf. Für den sehr wahrscheinlichen Fall des Abstiegs wird der Mittelfeldspieler Arminia Bielefeld verlassen und könnte seine Zelte nun im Breisgau aufschlagen. Das geht zumindest aus aktuellen Bundesliga Transfergerüchten hervor.

Den Abstieg in die 2. Liga kann Arminia Bielefeld am letzten Spieltag nur noch theoretisch verhindern. Die Ostwestfalen haben als Tabellen-17. drei Punkte weniger und ein um sieben Tore schlechteres Torverhältnis als der VfB Stuttgart, der vom Relegationsplatz grüßt. Den drohenden und schweren Gang in die Zweitklassigkeit wird Alessandro Schöpf allerdings nicht mitantreten. Vielmehr dürfte der 28-Jährige der Bundesliga erhalten bleiben.

SC Freiburg: Schöpf bei DSC-Abstieg wohl ablösefrei zu haben

Schließlich wird der zentrale Mittelfeldspieler mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht, wie bei „fussballtransfers.com“ zu lesen ist. Beim Sport-Club könnte Schöpf den Abgang von Janik Haberer kompensieren, dessen ablösefreier Wechsel zum 1. FC Union Berlin erst am gestrigen Montag offiziell vermeldet wurde. Mit Schöpf würde Freiburg schnell einen geeigneten Haberer-Ersatz präsentieren.

Was den SCF besonders schmecken wird: Zwar hat Alessandro Schöpf bei Arminia Bielefeld noch Vertrag bis 2023. Dieser gilt offenbar aber nur für die Bundesliga. Entsprechend käme der Österreicher im Abstiegsfall des DSC ablösefrei auf den Transfermarkt.

Europapokal statt Klassenerhalt: SCF Transfer für Schöpf reizvoll

Die SC Freiburg Transfergerüchte um seine Person wird Schöpf gerne zur Kenntnis nehmen. Zumal im Europa-Park Stadion kommende Saison international gespielt wird. Dem SC Freiburg, derzeit Fünfter der Bundesliga Tabelle, ist die Qualifikation zur Europa League nur noch theoretisch zu nehmen. Zugleich besteht noch die Chance auf die Teilnahme an der Champions League. Statt Abstiegskampf auf der Alm winkt Schöpf nun die europäische Fußballbühne.

Im Freiburger Mittelfeldzentrum könnte Alessandro Schöpf den Konkurrenzkampf um die begehrten Stammplätze befeuern. Schließlich zählt der Rechtsfuß in der laufenden Saison zu den Stammkräften der Arminen. Wettbewerbsübergreifend kann der 1,78 Meter große Rechtsfuß, der erst im letzten Sommer vom FC Schalke 04 nach Bielefeld gewechselt war, 32 Einsätze vorweisen. Dabei verbuchte er ein Tor und drei Vorlagen.

Alessandro Schöpf: SC Freiburg als 5. Station in Deutschland?

Darüber hinaus zählt Alessandro Schöpf, dessen Marktwert auf 2,5 Millionen Euro taxiert wird, auch in der Nationalmannschaft von Österreich regelmäßig zum Aufgebot. Im jüngsten Länderspiel Ende März bereitete der 32-fache ÖFB-Kicker beim 2:2 gegen Schottland einen Treffer vor.

Sollten sich die Arminia Bielefeld Transfergerüchte bestätigen und Alessandro Schöpf im Sommer zum SC Freiburg übersiedeln, wären die Breisgauer die fünfe Karrierestation des Tirolers in Deutschland. Zuvor war Schöpf, der 2009 als Jugendspieler nach München wechselte, für den FC Bayern, 1. FC Nürnberg und FC Schalke aktiv