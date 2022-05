Union Berlin Transfergerüchte: Freiburgs Janik Haberer im ablösefreien Anflug

Montag, 09.05.2022 - 13:01 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nach sechs Jahren beim SC Freiburg wird Janik Haberer im Sommer eine neue sportliche Herausforderung suchen. Diese scheint der Mittelfeldspieler nun beim 1. FC Union Berlin zu finden. Gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte steht Haberer vor einem Wechsel zu den Eisernen. Diese hätten sich im Transferpoker gegen viele nationale Konkurrenten durchgesetzt.

Nach Informationen des „kicker“ ist die Zukunft von Janik Haberer geklärt. Nach dem durchgesickert war, dass der 28-Jährige seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg nicht verlängern wird, steht wohl nun auch sein kommender Arbeitgeber fest. Das Rennen hat demnach der 1. FC Union Berlin gemacht.

Als Prömel-Ersatz: Union Berlin Transfer von Haberer vor Abschluss

Zwar ist der Union Berlin Transfer von Haberer noch nicht in trockenen Tüchern, aber spätestens in den kommenden Tagen ist mit einer Bestätigung von Vereinsseite zu rechnen. Eine Ablöse müssen die Rot-Weißen nicht auf den Tisch blättern. Da Haberer, dessen Marktwert immerhin auf 4 Millionen Euro taxiert wird, aufgrund seines auslaufenden Kontrakts ablösefrei auf den Transfermarkt kommt.

Im Stadion An der Alten Försterei könnte Janik Haberer die Lücke von Grischa Prömel stopfen. Der zentrale Mittelfeldspieler wird Union Berlin nach der Saison Richtung TSG Hoffenheim verlassen.

Janik Haberer: 1. FC Union sticht Köln, Mainz 05, Bochum & FC Schalke aus

Wenn sich die 1. FC Union Transfergerüchte um Haberer bewahrheiten, kann man den Eisernen für diesen ablösefreien Deal gratulieren. Auch wenn der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler beim SC Freiburg zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal gehörte und auch bei der jüngsten 1:4-Heimpleite gegen die Köpenicker die vollen 90 Minuten auf der Bank schmorte, ist Haberer ein guter Griff.

Nicht umsonst war Janik Haberer in der Bundesliga Gerüchteküche ein heißes Thema. Neben 1. FC Köln Transfergerüchten bekundeten auch noch der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 Interesse am 1,86 Meter großen Rechtsfuß. Überdies machte auch der frisch gebackene Bundeliga-Rückkehrer FC Schalke 04 dem variablen Mittelfeldmann schöne Augen.

Freiburg-Profis stehen beim 1. FC Union hoch im Kurs

Für den SC Freiburg, die sich genau wie der 1. FC Union schon sicher für das internationale Geschäft qualifiziert haben, bestritt Haberer in der laufenden Saison 25 Ligaspiele (2 Tore). Wurde von SCF-Coach Christian Streich aber lediglich siebenmal in die Startelf beordert. Schon in der vergangenen Spielzeit büßte Haberer seinen Stammplatz ein, nachdem er zuvor vier Jahre eine feste Größe im Freiburger Mittelfeld war.

Interessant: Haberer wäre nicht der erste Freiburger, den es in der jüngeren Vergangenheit zum 1. FC Union zog. Erst im Winter verpflichteten die Eisernen Innenverteidiger Dominique Heintz, zuvor hatten die Ost-Berliner bereits die Schlotterbeck-Brüder Nico und Keven aus Freiburg ausgeliehen. Auch Torwart Rafal Gikiewicz kam 2018 vom SCF.