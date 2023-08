Transfergerüchte: SC Freiburg baggert an Straßburgs Habib Diarra

Dienstag, 01.08.2023 - 10:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Steigt der SC Freiburg in den Poker um Habib Diarra ein? Nach seiner bärenstarken Entwicklung bei Racing Straßburg ist der aufstrebende Mittelfeld-Allrounder offenbar auch dem Sport-Club ins Visier geraten. Allerdings ist der Teenager auf dem Transfermarkt heiß begehrt und würde Freiburg überdies eine Stange Geld kosten.

Glaubt man den Informationen des Journalisten Luca Bendoni, der dem Mitarbeiterstamm von Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio angehört, bekundet der SC Freiburg Interesse an einer Verpflichtung von Habib Diarra. Der 19-Jährige war in der abgelaufenen Ligue-1-Saison in Frankreich einer der Shootingstars bei Racing Straßburg und könnte die Karriereleiter mit einem Wechsel in den nahgelegenen Breisgau ein paar Stufen hochklettern.

Extrem flexibler Habib Diarra beim SC Freiburg im Gespräch

Sollten sich die SC Freiburg Transfergerüchte um Habib Diarra tatsächlich bewahrheiten, steht mit dem jungen talentierten Franzosen ein äußerst vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler beim Bundesligisten auf dem Zettel. Denn neben seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld kann der 1,79 Meter große Rechtsfuß auch auf der Acht, Zehn und sogar beiden Außenbahnen agieren.

Seine Flexibilität und großes Talent konnte Habib Diarra letzte Saison eindrucksvoll bei Racing Straßburg unter Beweis stellen. So spielte sich Frankreichs U19-Nationalspieler in der Stammelf der Elsässer fest, brachte es insgesamt auf 29 Einsätze in der Ligue 1. Dabei stand Diarra 18-mal in der Startelf und wusste zudem mit seiner Torgefahr zu gefallen (3 Tore, 3 Vorlagen).

Racing Straßburg bei Habib Diarra mittlerweile verkaufsbereit

An Racing Straßburg, die als Tabellen-15. nur knapp dem Abstieg entgingen, ist Habib Diarra noch bis 2027 vertraglich gebunden. Nachdem sich dessen Ausbildungsverein zuletzt gegen einen Verkauf des Youngsters wehrten und dabei auch zwei Offerten vom RC Lens ablehnten, signalisiert Straßburg der SC Freiburg Transfernews zufolge nun Verkaufsbereitschaft.

Hintergrund: Mit Lesley Ugochukwu hat Racing bereits einen Diarra-Nachfolger an der Angel. So steht Ugochukwu unmittelbar vor einem Wechsel von Stade Rennes zum FC Chelsea, die den 19-Jährigen wiederum direkt an den Schwesterklub Straßburg ausleihen wollen. Das würde die Tür für einen Abgang von Habib Diarra öffnen. Zum SC Freiburg?

Habib Diarra zum SC Freiburg? Was dafür & dagegen spricht

Im Freiburger Europa-Park Stadion würde Habib Diarra ein ideales Umfeld vorfinden, um sich unter Trainer Christian Streich und im ruhigen Umfeld weiterzuentwickeln. Außerdem winkt beim Sport-Club die internationale Teilnahme an der Europa League, hinzukommt die Nähe zwischen Freiburg und Straßburg, die gerade einmal 90 Kilometer trennen. Dennoch würde ein SC Freiburg Transfer von Diarra doch überraschen.

Zum einen, weil Habib Diarra angesichts seines bis auf 10 Millionen Euro hochgeschossenen Marktwertes entsprechend kostspielig wäre. Wohl zu kostspielig für den SCF. Zum anderen, weil wenig überraschend zahlreiche andere Vereine um den Mittelfeld-Youngster buhlen. So war Diarra bereits Gegenstand von Premier League Transfergerüchten, in denen er mit Leicester City, Aston Villa oder den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht wurde. Aber auch Olympique Marseille hat bei Diarra bereits angeklopft. Man darf gespannt sein, wie sich die Personalie entwickelt und ob dem SC Freiburg nicht doch ein Transfercoup glückt.