Transfergerüchte: SC Freiburg an Salzburg-Sechser Mamady Diambou dran

Dienstag, 23.01.2024 - 12:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SC Freiburg hat seine Transferpläne für den Winter noch nicht abgeschlossen. Gesucht wird aktuell nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Und die Breisgauer haben offenbar einen geeigneten Kandidaten ausfindig gemacht. Mamady Diambou von RB Salzburg wird beim Bundesligisten gehandelt. Beim österreichischen Spitzenklub fristet der Sechser ein Bankdrücker-Dasein.

Mit Attila Szalai von der TSG Hoffenheim hat der SC Freiburg einen Ersatz für den an der Leiste operierten Innenverteidiger Philipp Lienhart im Schnellverfahren verpflichtet. Darüber hinaus arbeitet der Sport-Club an der Sofort-Verpflichtung von Paderborns Topscorer Florent Muslija, der jedoch spätestens im Sommer im Europa-Park Stadion aufschlagen wird. Auch im Mittelfeldzentrum soll in der laufenden Transferperiode personell nachgerüstet werden, wie die SCF-Verantwortlichen öffentlich kommuniziert haben.

SC Freiburg: 4 Alpenklubs als Konkurrenz bei Mamady Diambou

Ein Thema ist Mamady Diambou von RB Salzburg. Der Süddeutschen haben den defensiven Mittelfeldspieler offenbar ins Visier genommen. Mit diesen SC Freiburg Transfergerüchten kommt zumindest das Portal „Africafoot“ um die Ecke. Demnach gehören die Freiburger zu einer längeren Liste an Interessenten.

So soll auch die österreichische Erstligisten Rapid Wien und Linzer ASK sowie die Schweizer-Vertreter FC St. Gallen und FC Luzern ein Auge auf den Defensivstrategen geworfen haben. Luzern hatte Diambou bereits vor einem Jahr für die Rückrunde ausgeliehen, wo der 21-Jährige regelmäßige Spielzeit verbuchte. Im Sommer kehrte der junge Malier nach Salzburg zurück.

SCF-Flirt Diambou bei RB Salzburg nicht gefragt

Doch bei den Roten Bullen aus der Mozartstadt hat Mamady Diambou weiterhin einen schweren Stand. Das belegen die Statistiken der Hinrunde, die sich auf einen Kurzeinsatz in der österreichischen Bundesliga begrenzen. Meist schmort der Youngster, der zu Saisonbeginn rund zwei Monate wegen eines Armbruchs ausfiel, in Salzburg auf der Tribüne.

Um Diambou zu mehr Spielpraxis zu verhelfen, denkt der österreichische Serienmeister daher an eine erneute Leihe des Mittelfeldspielers. Ob Bankdrücker Diambou, dessen Marktwert auf eine 1 Million Euro taxiert wird, diese aber beim SC Freiburg erhalten würde, ist jedoch schwer vorstellbar.

Holt Freiburg Mamady Diambou als Sofort-Ersatz für Yannik Keitel?

Für das Team von Christian Streich wäre RB-Bankdrücker Diambou primär als Verstärkung der Kaderbreite zu erachten. Diese ist aber dringend notwendig und daher wäre ein SC Freiburg Transfer durchaus sinnvoll. Neben dem 33-jährigen Routinier Nicolas Höfler befindet sich mit Yannik Keitel nur noch ein echter Sechser im Kader. Keitel wird Freiburg jedoch spätestens im Sommer ablösefrei Richtung VfB Stuttgart verlassen.

Mit den Schwaben ist sich der 23-Jährige, der auch verletzungsbedingt bislang nur vier Ligaspiele in dieser Saison bestritt, dem Vernehmen nach mündlich einig. Und wer weiß - sollte der SC Freiburg in Person von Mamady Diambou einen neuen Sechser an Land ziehen, könnte das die Tür für einen sofortigen VfB Stuttgart Transfer von Keitel öffnen. So hätte der Sport-Club zumindest noch die Aussicht auf eine kleine Ablösezahlung für sein Eigengewächs, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.