Transfergerüchte: Schließt sich Knoche Union Berlin an? - Flecker vor Abflug

Sonntag, 19.07.2020 - 11:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit 15 Jahren spielt Robin Knoche für den VfL Wolfsburg – nun ist allerdings nach 183 Einsätzen Schluss! Der Verein hat den auslaufenden Vertrag nicht verlängert und so endet eine Beziehung, die schon mit 13 Jahren begann. Damals kam er über den SV Olympia ´92 Braunschweig zur Jugend der Wölfe und startete bis zu den Profis durch.

Mit seinem Klub hat Knoche so einiges erlebt. Darunter den Triumph im DFB-Pokal-Finale von 2015 als man im Berliner Olympiastadion Borussia Dortmund mit 3:1 besiegen konnte! Mit den Wölfen sicherte er sich dann auch in der Saison 2015/16 den Superpokal. Nun gehen die Parteien getrennte Wege.

Knoche verlässt VfL Wolfsburg nach 15 Jahren

Für Knoche, der nach 183 Spielen im Dress des VfL Wolfsburg nun neue Wege einschlagen wird, dürfte dies auch eine Chance sein, um aus seiner Komfortzone herauszutreten. In Wolfsburg kannte er alles. Stets die gleichen Abläufe und Gewohnheiten! Ein Wechsel wird seiner Persönlichkeit sicherlich guttun. Und potenzielle Abnehmer gibt es anscheinend einige.

So spekuliert die „B.Z.“ über ein mögliches Engagement beim 1. FC Union Berlin! Demnach sollen die Eisernen „heiß“ auf Knoche sein, der aktuell ablösefrei zu haben wäre. Ein Transfer würde durchaus Sinn ergeben, denn Keven Schlotterbeck kehrt nach seiner Leihe zurück zum SC Freiburg und Michael Parensen wechselt in die Geschäftsstelle des Klubs.

Was passiert mit Subotic und Rapp?

Neven Subotic zeigte in der Hinrunde der vergangenen Saison sehr gute Leistungen, an die er nach dem Re-Start nicht mehr anknüpfen konnte. Zwar hat der Klub noch drei Alternativen, jedoch ist die Zukunft von Nicolai Rapp ungewiss. Hier gibt es Transfergerüchte, wonach der 23-jährige zum FC Erzgebirge Aue wechseln könnte.

Rapp wurde bereits in der vergangenen Spielzeit an den SV Darmstadt 98 verliehen und dürfte es nach seiner Rückkehr in Köpenick schwer haben, einen Stammplatz zu ergattern. Lars Dietz und Lennard Maloney wird die Rolle des Abwehrbosses ebenfalls nicht zugetraut.

Chance für Knoche: Geld oder Einsätze – Union heiß auf Knoche

Für die Unioner wäre ein Transfer des 28-jährigen Knoche ein echter Coup. Er könnte der neue Chef in der Abwehr der Berliner werden und dabei helfen, dass der Klub erneut den Klassenerhalt in der Bundesliga packt. Die Eisernen würden jemanden bekommen, der enorm viel Qualität in den Kader spülen würde.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler müsste jedoch Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Dafür würde er allerdings regelmäßig spielen. In der abgelaufenen Saison kommt Robin Knoche auf 21 Einsätze in der Liga, 8 Partien in der Europa League und auf 2 Auftritten im DFB-Pokal! Neben Union Berlin tauchen allerdings auch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um seine Person auf. Und auch dem Hamburger SV wird Interesse nachgesagt!

Missverständnis Flecker vor Rückkehr nach Österreich?

Während Knoche also An der Alten Försterei gehandelt wird, könnte ein anderer Spieler diese wieder verlassen. Dabei handelt es sich angeblich um Florian Flecker, der laut Informationen der österreichischen „Kleine Zeitung“ vor dem Absprung stehen soll.

Der 24-jährige wechselte erst vor rund einem Jahr ablösefrei vom TSV Hartberg zum 1. FC Union Berlin! Nun spekuliert das Blatt, dass Flecker in seine Heimat zurückkehren könnte. Dabei soll der TSV Hartberg erneut eine Rolle spielen. Der damalige Wechsel hat aus heutiger Sicht keinen Sinn ergeben, denn der Flügelstürmer durfte lediglich in Testspielen sein Können unter Beweis stellen. Zu einem Pflichtspieleinsatz sollte es jedoch nicht reichen.