Transfergerüchte: Union Berlin an Chris Richards interessiert - Rapp nach Aue?

Donnerstag, 16.07.2020 - 09:08 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bedient sich Union Berlin gleich doppelt im Unterbau des FC Bayern? Gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte sollen sich die Eisernen sowohl mit Verteidiger Chris Richards als auch Mittelfeldtalent Angelo Stiller beschäftigen. Derweil steht Nicolai Rapp vor dem endgültigen Abschied aus der Alten Försterei. Geht es zurück zum Ex-Klub?

Der 1. FC Union Berlin hat überraschend souverän den Klassenerhalt in seiner Premierensaison der Bundesliga gemeistert. Doch bekanntlich ist das zweite Jahr nach dem Aufstieg das schwerste, wobei es für die Berliner auch in der kommenden Spielzeit primär um den Klassenverbleib geht. Um gut für den zu erwartenden Abstiegskampf gerüstet zu sein, suchen die Köpenicker Verstärkungen. Diese scheint man ausgerechnet beim FC Bayern ausfindig gemacht zu haben.

Buhlt Union Berlin um Chris Richards?

So sollen die Eisernen mit einer Verpflichtung von Chris Richards liebäugeln und laut „kicker“ beim Spieler vorgefühlt haben. Der 20-Jährige zählte letzte Saison zu den festen Säulen im Defensivverbund der Zweitvertretung der Münchner, die Meister der 3. Liga wurden. Der kopfballstarke Innenverteidiger, der in 30 Spielen auch vier Tore markierte, durfte darüber hinaus auch einmal Bundesligaluft schnuppern und verbuchte unter FCB-Coach Hansi Flick einen Kurzeinsatz.

Vorerst dürfte für Richards der Weg zu den Bayern-Profis aber versperrt sein, sodass zumindest ein Leihgeschäft infrage kommt. Dass Bayern München den talentierten US-Amerikaner, der noch bis 2023 vertraglich gebunden ist und einen Marktwert von 1,80 Millionen Euro hat, in diesem Sommer dauerhaft abgeben, ist wohl ausgeschlossen. Bei Union Berlin besteht derweil Bedarf an einem zentralen Abwehrspieler, sodass auch für die Eisernen ein Leihgeschäft interessant ist.

Auch Angelo Stiller beim 1. FC Union ein Thema

Auch um Angelo Stiller vom FC Bayern II kursieren Union Berlin Transfergerüchte. Aber genau wie bei Richards ist beim zentralen Mittelfeldspieler einzig eine Leihe realistisch. Beim Rekordmeister von der Isar hält man sehr hohe Stücke auf den 19-Jährigen, der die vergangene Rückrunde bei den FCB-Amateuren auf der Sechs als Stabilisator überzeugte.

Union Berlin ist aber nicht der einzige Bundesligist, der mit dem Linksfuß flirtet. Wie der „kicker“ berichtet, steht Angelo Stiller auch bei Werder Bremen und Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart auf dem Zettel.

Verlässt Rapp Union Richtung Aue?

Den 1. FC Union hingegen verlassen, könnte Nicolai Rapp. Der zentrale Verteidiger hat in Köpenick keine Perspektive und steht auf der Streichliste. Letzte Saison verbrachte der 23-Jährige bereits auf Leihbasis beim Zweitligisten Darmstadt 98, bei denen er nach der Corona-Pause immerhin zum Stammpersonal avancierte.

Gut vorstellbar, dass der gebürtige Heidelberger auch in der kommenden Saison in der 2. Liga zu sehen ist. „Tag24“ meldet sich mit einem entsprechenden Bericht in der Transfermarkt Gerüchteküche zu Wort, wonach Erzgebirge Aue an Rapp dran ist. Für die Veilchen war Rapp bereits von Anfang 2017 bis Sommer 2019 aktiv, ehe es ihn zu Union Berlin zog. Doch in Köpenick, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, wurde der Abwehrspieler nicht glücklich. Eine Trennung steht ins Haus.