Transfergerüchte: FC Bayern & RB Leipzig heiß auf Cengiz Ünder - Upamecano zum FCB?

Donnerstag, 04.06.2020 - 10:35 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kommt es zwischen Bayern München und RB Leipzig zum Wettstreit auf dem Transfermarkt? Wie in der Transfer Gerüchteküche nachzulesen ist, haben die beiden Bundesligarivalen ein Auge auf Cengiz Ünder von der AS Rom geworfen. Zudem gibt es Neuigkeiten bezüglich der Bayern-Avancen für Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano.

Cengiz Ünder wurde bereits vor einigen Monaten mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nun gibt es diese Personalie betreffend neue FC Bayern Transfergerüchte. Denn wie die „Gazzetta dello Sport“ vermeldet, soll der türkische Nationalspieler weiterhin auf der Einkaufsliste des deutschen Rekordmeisters stehen.

Cengiz Ünder für 30 Mio. zum FC Bayern oder RB Leipzig?

Flügelstürmer Ünder hat bei der AS Rom zwar noch einen Vertrag bis 2023, allerdings scheint der Serie A-Klub einem Verkauf seines Stammspielers nicht abgeneigt zu sein. Dem Bericht zufolge verlangt die Roma eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro. Durchaus angemessen, zumal der Marktwert des Offensivakteurs auf 24 Millionen taxiert wird.

Auch RB Leipzig soll bei Cengiz Ünder mitmischen. Dass die Sachsen Ausschau nach neuem Offensivpersonal für die Außen halten ist bekannt. Allen voran Milot Rashica von Werder Bremen wurde als heißer Kandidat bei RBL gehandelt, der das potenzielle Erbe des international umworbenen Timo Werner antreten könnte. Denkbar, dass an diesem RB Leipzig Transfergerücht ein Funken Wahrheit ist und sich Cheftrainer Julian Nagelsmann mit Ünder beschäftigt. Darüber hinaus soll auch der FC Everton Interesse am jungen Türken bekunden.

Bayern München: Cengiz Ünder als Plan B zu Leroy Sané

Cengiz Ünder war 2017 für knapp über 14 Millionen Euro von Istanbul Basaksehir zur AS Rom gewechselt, wo sich der 22-jährige schnell einen Stammplatz erobern konnte. Für die Giallorossi bestritt der Linksfuß bislang 85 Pflichtspiele und verbuchte dabei 17 Tore und zwölf Vorlagen.

Ob der FC Bayern aber angesichts der fortgeschrittenen Verhandlungen mit Wunschspieler Leroy Sané (Manchester City), mit dem man sich angeblich einig sein soll, wirklich mit Ünder liebäugelt, ist zu bezweifeln. Zumal die Münchner im Fall einer Sané-Verpflichtung auf den Außenbahnen prominent besetzt wären. Mehr als eine günstige Alternative zu Sané, falls dessen FC Bayern Transfer noch platzen sollte, scheint Ünder nicht zu sein.

FC Bayern flirtet weiter mit Leipzig-Star Upamecano

Dafür könnte sich Bayern München bei seinem direkten Konkurrenten aus Leipzig bedienen. Denn laut „kicker“ bemüht man sich an der Säbener Straße weiterhin um RB-Abwehrchef Dayot Upamecano. Auch die Kollegen von „Fussballtranfers.com“ liefern eine neue Wasserstandsmeldung zu diesem FC Bayern Transfergerücht und berichten, dass die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Upamecano bereits ein sehr weit fortgeschrittenes Stadium erreicht haben.

Der 21-jährige Franzose kann Leipzig im Sommer für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 58 Million Euro verlassen. Doch diese Summe sind die Bayern nicht gewillt zu zahlen, zumal der kantige Innenverteidiger nur noch ein Jahr Vertrag hat. Mit einer zeitnahen Entscheidung ist in diesem Transferpoker aber nicht zu rechnen. Schließlich will der FCB gemäß „kicker“ erst nach der Saison bei Upamecano in die Vollen gehen. RB Leipzig versucht seinerseits den Kontrakt mit seinem Defensivspezialisten zu verlängern.