Transfergerüchte: Verlässt Oliver Burker Werder Bremen Richtung Birmingham?

Mittwoch, 05.07.2023 - 08:37 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bei Oliver Burke bahnt sich ein dauerhafter Abschied vom SV Werder Bremen an. Der bullige Stürmer soll sich bei Birmingham City auf dem Radar befinden. Da Burke beim Bundesligisten von der Weser ohnehin nur eine Nebenrolle spielt, würde der SV Werder dem abwanderungswilligen Angreifer keine Steine in den Weg legen und darf dabei auf ein nettes Transferplus hoffen.

Erst im vergangenen Jahr nahm Werder Bremen Oliver Burke ablösefrei von Sheffield United kommend unter Vertrag. Doch die wenig erfolgreich verlaufende Liaison könnte bald Geschichte sein. Denn in England machen Werder Bremen Transfergerüchte die Runde, wonach der 26-Jährige Begehrlichkeiten auf der Insel weckt. Burke könnte künftig in der Championship auf Torejagd gehen.

England-Wechsel „wahrscheinlich“ - Werder-Stürmer Oliver Burke zu Birmingham?

Schließlich weiß die „Birmingham Mail“ von einem Interesse des Zweitligisten Birmingham City zu berichten. Die Engländer sollen sich der Werder Transfernews zufolge mit Oliver Burke befassen. Weiter heißt es im Bericht der Boulevardzeitung, dass eine Rückkehr des 13-fachen schottischen Nationalspielers nach England „wahrscheinlich“ ist.

Birmingham City dümpelt seit Jahren im Tabellenkeller der englischen 2. Liga umher und verspricht sich von Burke mehr Torgefahr und Durchschlagskraft der eigenen Offensivabteilung. Seinen Torriecher konnte Oliver Burke im Weserstadion allerdings nicht unter Beweis stellen.

Oliver Burke enttäuscht bei Werder Bremen

In der Hinrunde der abgelaufenen Saison traf der Mittelstürmer, der auch auf der rechten Außenbahn stürmen kann, in 15 Einsätzen nur zweimal. Direkt zu Saisonbeginn gegen den VfB Stuttgart (2:2) und Borussia Dortmund (3:2). Dennoch musste sich Burke bei den Grün-Weißen mit der Jokerrolle begnügen und konnte insgesamt die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

Im Januar ging es für den 1,88 Meter großen Rechtsfuß leihweise von Bremen zum Zweitligisten FC Millwall ins Unterhaus der Premier League. In Millwall kam Burke regelmäßig zum Zuge, sammelte in 17 Championship-Einsätze aber auch nur vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen).

SV Werder winkt Mio.-Gewinn bei Burke-Verkauf

Von der mageren Torquote des laufstarken Stürmers, für den West Bromwich Albion 2017 noch über 15 Millionen Euro an RB Leipzig überwies, scheint sich Birmingham City nicht irritieren zu lassen. Und der SV Werder dürfte dankbar sein, einen möglichen Abnehmer für Burke gefunden zu haben. Zumal Bremen eine Millionen-Ablöse winkt. Oliver Burke hat noch einen gültigen Vertrag bis 2025, der Marktwert wird auf 2,5 Millionen Euro taxiert. Somit könnte sich Werder noch über ein nicht zu verachtenden Transfergewinn freuen

Außerdem ist Burke für Werder-Coach Ole Werner verzichtbar. Torjäger Marvin Ducksch hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, zudem kämpfen die Norddeutschen um einen Verbleib von Nationalstürmer Niclas Füllkrug, um den sich u.a. auch vage FC Bayern Transfergerüchte ranken. Und hinter dem erfolgreichen Sturmduo der Vorsaison hat Werder Bremen mit Dawid Kownacki, der ablösefrei von Fortuna Düsseldorf gekommen ist, noch einen weiteren Mittelstürmer in der Hinterhand. Für Oliver Burke sind die Perspektiven an der Weser mau.