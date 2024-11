Transfergerüchte: VfL Bochum & Werder Bremen an Stürmer Uhre dran?

Dienstag, 19.11.2024 - 15:58 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wird sich der VfL Bochum im Winter mit einem neuen Stürmer verstärken? Der stark vom Abstieg bedrohte Pottklub scheint sich aktuell auf dem Transfermarkt in den USA umzuschauen, wenn man den Ausführungen des Internetportals „Sport.de“ Glauben schenken kann. Dabei soll wohl der dänische Angreifer Mikael Uhre ins Visier geraten sein, der allerdings auch beim SV Werder Bremen gehandelt wird.

Vor allem der VfL Bochum würde in der Offensive Verstärkung benötigen. Der Klub hat die rote Laterne in der Bundesliga inne und nach 10 Spieltagen lediglich 10 Tore erzielen können. Mit Uhre als neuen Mittelstürmer könnten die Bochumer nach der Winterpause für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen.

Torjäger Uhre auf dem Sprung in die Bundesliga?

Doch wer ist der Däne, der aktuell bei Philadelphia Union unter Vertrag steht? Mikael Uhre ist 30 Jahre alt und wechselte im Januar 2022 für rund 2,55 Millionen Euro von Bröndby IF in die MLS. Dort schlug der Stürmer auch direkt ein und so konnte er in den bisherigen 120 Einsätzen für Philadelphia Union satte 37 Tore erzielen und weitere 20 Vorlagen abliefern.

Bemerkenswert dabei ist, dass der 1,88 Meter große Mittelstürmer in seiner Debüt-Saison für Philadelphia in 27 Partien 13 Treffer erzielen konnte. Und auch in der vergangenen Spielzeit war er wettbewerbsübergreifend 11 Mal in 49 Partien zur Stelle. In der noch laufenden Saison traf er indes in 41 Spielen satte 13 Mal. Der Däne weiß also, wo das Tor steht.

Große Konkurrenz bei Werder Bremen

Diese Zahlen sind den VfL-Verantwortlichen nicht unbemerkt geblieben. Aktuell läuft der Vertrag des ehemaligen dänischen Nationalspielers noch bis zum Jahresende. Ab dem neuen Jahr wäre er somit ablösefrei auf dem Transfermarkt. Zwar könnten die Bosse von Philadelphia Union den Stürmer noch ein weiteres Jahr an sich binden, aber man habe anscheinend nicht vor, diese Option zu ziehen.

Auch die die Verantwortlichen des SV Werder Bremen sollen den klassischen Neuner auf dem Zettel haben. Doch dort müsste er sich um einen Platz neben Marvin Ducksch streiten, denn mit Keke Topp, Marco Grüll, Justin Njinmah und Oliver Burke verfügt Werder über vier Stürmer, die ebenfalls im Sturmzentrum infrage kämen.

Verzichtet Uhre auf Gehalt?

Sowohl beim VfL Bochum als auch bei Werder Bremen müsste Mikael Uhre zu Gehaltsabstrichen bereit sein. Momentan verdient der Rechtsfuß in Philadelphia rund 1,9 Millionen Euro pro Saison. Beide Bundesligisten wären wohl kaum bereit, ihm ein ähnliches Salär in Aussicht zu stellen.

Für Uhre wäre ein Wechsel in die Bundesliga nach seinem Ausflug in die MLS zudem sein zweites Engagement im Ausland. Zuvor spielte er ausnahmslos in seiner dänischen Heimat. Zumindest, was eine Ablöse betrifft, wäre der Goalgetter als ablösefreier Spieler hoch interessant.