Transfergerüchte: Manchester United denkt an Bailey - Max vom FCA zu Milan?

Dienstag, 16.06.2020 - 11:00 Uhr

Von: Robert Freiberg

In der Bundesliga Gerüchteküche herrscht weiter Hochbetrieb. Dafür sorgt aktuell Leon Bailey, der Bayer Leverkusen nach dieser Saison den Rücken kehren und bei Manchester United anheuern könnte. Bailey gilt bei den Red Devils als günstige Sancho-Alternative. Auch Augsburg-Star Philipp Max ist wohl auf dem Sprung. Der AC Mailand macht dem torgefährlichen Außenverteidiger schöne Augen.

Manchester United baggert gemäß kursierendern Transfergerüchte seit geraumer Zeit an Flügelflitzer Jadon Sancho. Doch da Borussia Dortmund den heißbegehrten Engländer weiterhin mit einem üppigen Preisschild von etwa 120 Millionen Euro Ablöse ausgestattet hat, soll Manchester United Abstand von Sancho genommen haben. Zumal selbst die finanziell auf Rosen gebetteten Engländer aufgrund der Corona-Krise mit deutlich mehr Umsicht auf dem Transfermarkt agieren müssen.

Leon Bailey für 45 Mio. zu Manchester United?

Dafür rückt offenbar nun Leon Bailey im Old Trafford verstärkt in den Fokus. Die englische Tageszeitung „Daily Mail“ bringt dieses Bayer Leverkusen Transfergerücht in Umlauf, mit dem Verweis, dass der jamaikanische Außenstürmer die günstigere Alternative zu Sancho ist. Denn wie es im Bericht weiter heißt, könnte Manchester United Bailey angeblich für rund 45 Millionen Euro vom Werksklub loseisen. In Leverkusen besitzt der 22-Jährigen noch einen Vertrag bis 2023. Der Marktwert von technisch versierten und schnellen Bailey, der ein ähnlicher Spielertyp wie Sancho ist, wird auf knapp 30 Millionen Euro taxiert.

Leon Bailey, der seit Januar 2017 für Leverkusen seine Schuhe schnürt, wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Im Sommer könnte es soweit sein. Zumal es denkbar ist, dass Bayer 04 dem Linksfuß die Wechselfreigabe erteilt. Denn unter Trainer Peter Bosz ist Bailey längst kein unumstrittener Stammspieler, wie lediglich neun Startelf-Einsätze in diesjährigen Bundesliga-Saison belegen. Insgesamt brachte es der Angreifer auf 19 Einsätze, in denen er fünf Tore und zwei Vorlagen markierte.

AC Mailand liebäugelt mit Philipp Max

Auch Philipp Max könnte zur neuen Spielzeit bei einem internationalen Top-Klub landen. Gemäß aktueller FC Augsburg Transfergerüchte soll der AC Mailand mit einer Verpflichtung des Linksverteidigers liebäugeln. In der Fuggerstadt zählt der 26-Jährige seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern und der Sprung zu einem größeren, ambitionierten Klub erscheint als längst überfällig.

Hinter dem kolportierten Milan-Interesse, von dem der italienische Sportjournalist Alessandro Jacobone via „Twitter“ berichtet, steckt allen voran Ralf Rangnick. Der ehemalige Bundesliga-Übungsleiter wird seit geraumer Zeit als künftiger Cheftrainer bei den Lombarden gehandelt und soll in Max einen Wunschspieler auserkoren haben. Der torgefährliche Linksfuß hat auch diese Saison wieder konstant Leistung geliefert und mit 13 Torbeteiligungen (8 Tore, 5 Vorlagen) seine ausgezeichneten Offensivqualitäten untermauert. In Augsburg ist Max seit 2015 aktiv und vertraglich noch bis 2022 gebunden. Sollte es den dreifachen Nationalspieler in die Serie A zum AC Milan ziehen, winkt dem FCA ein neuer Transferrekord. Bislang spülte Abdul Rahman Baba mit rund 20 Millionen Euro (Wechsel zum FC Chelsea) am meisten Ablöse in die Augsburger Kassen.