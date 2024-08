Transfergerüchte: Schnappt sich Mainz 05 BMG-Youngster Fraulo?

Freitag, 16.08.2024 - 10:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Zeit bei Borussia Mönchengladbach dürfte für Oscar Fraulo abgelaufen sein. Vor zwei Jahren holte man den dänischen Mittelfeldspieler aus seiner Heimat vom FC Midtjylland an den Niederrhein, doch dort schaffte er den Durchbruch in der Bundesliga bislang nicht. Nun könnte sich eine neue Herausforderung offenbaren, die ihn in der Liga halten dürfte.

Wie die „Bild“ berichtet, soll der 1. FSV Mainz starkes Interesse an einer Verpflichtung des 20-jährigen gezeigt haben. Trainer Bo Henriksen ist gar ein großer Fan seines Landsmannes und hat nur warme Worte für den Youngster übrig. Gut möglich, dass sich die Wege der beiden noch in diesem Sommer kreuzen werden.

Mainz-Trainer Henriksen von Fraulo angetan

Vor allem mit seiner Mischung aus Anlaufverhalten und Aggressivität hat Oscar Fraulo beim Mainzer Trainer Henriksen punkten können. Zudem spielt ihm seine Technik und seine Spielübersicht in die Karten. Attribute, auf die der Mainzer Coach abfährt. Dem Bericht zufolge sollen sich Borussia Mönchengladbach und die Verantwortlichen von Mainz 05 in Gesprächen befinden.

Vielsagend zu der Zukunft von Oscar Fraulo äußerte sich bereits BMG-Manager Roland Virkus zur „Bild“: „Wir glauben ganz fest an Oscar. Erst ab einer bestimmten Größenordnung muss man natürlich über alles nachdenken.“ Ganz abgeneigt scheint man also nicht zu sein, Fraulo noch in diesem Sommer abzugeben.

Fraulo mit guten Leistungen in Utrecht

Bereits in der vergangenen Spielzeit lieh man Mittelfeldspieler an den FC Utrecht aus, wo er in der niederländischen Eredivisie auf 32 Einsätze kam, in denen ihm sogar 2 Tore und 4 Torvorlagen gelingen sollten. Die Leihe war von Erfolg gekrönt, jedoch hatten die Niederländer keine Kaufoption mit den Fohlen vereinbaren können.

Die Verantwortlichen des FC Utrecht würden Oscar Fraulo allerdings gerne verpflichten, doch scheint der 1. FSV Mainz 05 in dieser Causa die Nase vorn zu haben. Rund 3 Millionen Euro fordert der Bundesligist für sein Juwel. Die 05er wollen dem Vernehmen nach allerdings nur 2,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch legen.

Hannover 96 verabschiedet sich aus dem Poker

Kürzlich nahm Fraulo den Kampf um die Stammplätze im Kader von Borussia Mönchengladbach noch an. Doch mittlerweile hat sich seine Sichtweise verändert, wie aus seinem Umfeld zu hören ist. Dazu sind die Perspektiven bei seinem aktuellen Verein zu schlecht. Bei Mainz 05 erhofft sich der Däne wesentlich mehr Spielanteile.

Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft indes noch bis zum Sommer 2026. Die VfL-Bosse würden ihn wohl abgeben. Wie bereits erwähnt, erwartet man eine Ablöse in Höhe von 3 Millionen Euro, die den Marktwert des 1,80 Meter großen Mittelfeldspielers entspräche. Jene Summe, die Hannover 96 nicht aufbringen konnte, denn auch die Niedersachsen waren kürzlich am Talent interessiert.