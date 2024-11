Transfergerüchte: Union Berlin & Mainz 05 an Altikardes interessiert?

Montag, 18.11.2024 - 17:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es sind nur noch wenige Wochen bis der Transfermarkt in diesem Winter seine Pforten öffnet und neue Spieler verpflichtet werden können. Beim 1. FC Union Berlin und dem 1. FSV Mainz 05 sondiert man anscheinend den Markt nach Verstärkungen, wobei sich deren Blick in Richtung der Türkei richten soll, wie „Transfer-Experte“ Ekrem Konur auf seinem X-Account berichtet.

Dem Anschein nach drehen sich die Union Berlin Transfergerüchte um den 21-jährigen Taha Altikardes, der aktuell bei Göztepe in der türkischen Süper Lig so richtig durchstartet. Aber auch Mainz 05 wird Interesse am Innenverteidiger nachgesagt, wenn man den Mainz 05 Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Altikardes gehört zu den Leistungsträgern

In Deutschland werden Fußballfans Taha Altikardes wohl kaum kennen, doch in seiner Heimat ist der Verteidiger in aller Munde. Im Sommer 2023 wechselte Altikardes ablösefrei vom türkischen Traditionsklub Trabzonspor zu Göztepe. Seinen damaligen Marktwert von 850.000 Euro konnte er seit seinem Wechsel auf 3,1 Millionen Euro hochschrauben.

Bereits kurz nach seinem Wechsel gehört das türkische Talent bei Göztepe zu den absoluten Leistungsträgern. In der Innenverteidigung ist er gesetzt und zeigte dabei auffällig gute Leistungen. So durfte er in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 32 Partien beiwohnen, wobei er 29x in der Startelf stand (3 Tore / 3 Vorlagen). Und auch in der laufenden Spielzeit bekommt das Juwel regelmäßige Einsatzminuten verpasst (10 Einsätze – 1 Tor – 1 Vorlage). So verpasste er lediglich eine Partie, ausgerechnet jene gegen seinen Ex-Klub.

Union Berlin an Winter-Transfer interessiert?

Zumeist darf Taha Altikardes in der Abwehrzentrale ran, wobei er auch schon im rechten Mittelfeld eingesetzt wurde. Die Polyvalenz des Rechtsfußes macht ihn für die Scouts von Union Berlin interessant, denn er kann auch auf als Rechtsverteidiger, aber auch auf der Sechs zum Einsatz kommen.

Der 1,90 Meter große Abwehrspieler wäre wahrscheinlich keine Sofortverstärkung für die Eisernen, sondern einer, der perspektivisch ins Team geholt werden könnte. Unklar ist jedoch, welche Ablösesumme sein Verein Göztepe aktuell bei einem Transfer im Winter abrufen würde. Der Vertrag des türkischen U21-Nationalspielers läuft noch bis zum Sommer 2026 und kann von seinem aktuellen Arbeitgeber per Klausel um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Mainz 05 & jede Menge Interessenten

Neben dem 1. FC Union Berlin soll wohl auch der 1. FSV Mainz 05 seine Fühler nach dem Talent ausgestreckt haben. Auch die Mainzer haben Altikardes auf dem Schirm, müssen sich aber einer Vielzahl von potenziellen Interessenten gegenüberstellen. Dem Vernehmen nach soll es aus der italienischen Serie A mit dem FC Turin einen Abnehmer geben, der Altikardes eingehend beobachten soll.

Als weitere Interessenten werden Feyenoord Rotterdam, Olympique Lyon, KRC Genk oder auch RSC Anderlecht genannt. Taha Altikardes scheint die Qual der Wahl zu haben. Ob das junge Defensiv-Juwel bereits im anstehenden Winter seinen Klub verlässt, ist derzeit nicht bekannt.