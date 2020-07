Transfergerüchte: Lennart Moser bei Union Berlin vor dem Absprung?

Donnerstag, 30.07.2020 - 11:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Torwart-Rochade beim 1. FC Union Berlin geht in die nächste Runde. Nachdem wir gestern über das vermeintliche Interesse an Ron-Robert Zieler berichteten, könnte ein anderer Keeper die Eisernen in diesem Sommer verlassen. Die Rede ist von Lennart Moser, der in der vergangenen Saison zunächst an Energie Cottbus verliehen wurde und zur Rückrunde zu Cercle Brügge weiterzog.

Nun soll der 20-jährige gänzlich mit einem Abschied aus der Alten Försterei liebäugeln, wie der „kicker“ zu berichten weiß. Oliver Ruhnert hat aktuell alle Hände voll zu tun, denn ein neuer Torwart, der den Statuts als Nummer 1 zwischen den Pfosten der Berliner einnimmt, ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Moser vor Wechsel zu Dunajska Streda?

Dabei wird die Situation bei den Köpenickern immer prekärer, denn die Saisonvorbereitung hat bereits begonnen und Trainer Urs Fischer muss sich noch gedulden, bis ein neuer Keeper begrüßt werden kann. Moser, der zunächst zurückkehrte, soll nun abermals ins Visier eines ausländischen Klubs geraten sein.

Die Rede ist hierbei von Dunajska Streda aus der Slowakei. Interessant an diesem 1. FC Union Berlin Transfergerücht: Mit Bernd Storck verfügt der slowakische Klub über einen deutschen Trainer an deren Seitenlinie, der die Bundesliga in- und auswendig kennt und so auch Lennart Moser auf dem Schirm hat.

Wer wird Nachfolger von Gikiewicz?

Der 20-jährige Moser hat bei den Eisernen noch einen Vertrag bis 2021 und könnte nur verliehen werden, sofern der Klub den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern würde. Ansonsten wäre nur ein Verkauf möglich. Mit einem Marktwert von rund 525.000 Euro wäre der Berliner sogar ein wahres Schnäppchen.

Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt seit Längerem in Bezug auf Lennart Moser, der immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht wird. Union Berlin hat bereits mittels Oliver Ruhnert bereits nach dem Abgang von Rafal Gikiewicz eine Veränderung im Kasten der Berliner verkündet.

Nicolas vor Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach?

Sollte Lennart Moser nun auch den Bundesligisten verlassen, so müssten zwei neue Torhüter her. Und auch ein weiteres Engagement von Moritz Nicolas ist nicht gewiss. Die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach pocht auf Einsatzzeiten, die er in der vergangenen Spielzeit so gut wie gar nicht erhielt.

Lediglich am 33. Spieltag durfte der Schlussmann gegen die TSG 1899 Hoffenheim ran. Sein Debüt verlief bei der 0:4-Pleite alles andere als rund. So verletzte sich der 22-jährige Gladbecker und musste am letzten Spieltag das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Aktuell denkt sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Nicolas über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts nach.

Oliver Ruhnert auf Keeper-Suche

Sollte also Lennart Moser und Moritz Nicolas den 1. FC Union Berlin verlassen, so müssten die Eisernen gleich zwei neue Keeper für die neue Saison verpflichten. Etliche Transfergerüchte und Namen spuken bereits durch Köpenick.

So wurde unter anderem auch Michael Esser, Mark Flekken, Andreas Luthe, Julian Pollersbeck und Joel Drommel mit dem FCU in Verbindung gebracht! Oliver Ruhnert hat in den nächsten Wochen also jede Menge zu tun!