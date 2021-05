Transfergerüchte FC Bayern: Lars Mai beim HSV, Düsseldorf & Schalke auf dem Zettel?

Donnerstag, 27.05.2021 - 09:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche kommt immer stärker in Fahrt. Kein Wunder, denn die Saison ist beendet, einzig vereinzelte Relegationsspiele finden derzeit noch statt. Damit einhergehend geht auch die Kaderplanung bei allen Klubs jetzt erst richtig los.

Heute im Visier: Fortuna Düsseldorf, der Hamburger SV und der FC Schalke 04! Alles Klubs, die in der kommenden Saison in der 2. Liga antreten werden. Vor allem Schalke 04 und der Hamburger SV machen sich Hoffnungen, um den Aufstieg mitspielen zu können. Die Gelsenkirchener dürften einen starken Kaderumbruch erleben!

FC Schalke 04 will sofortigen Wiederaufstieg

Königsblau hat bereits die ersten Spieler für die neue Saison und für die Mission Wiederaufstieg verpflichten können. So kommt Victor Pálsson vom SV Darmstadt 98, Danny Latza wechselt ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 und Simon Terodde wurde für den Sturm verpflichtet. Florian Flick wurde aus der 2. Mannschaft zu den Profis hochgezogen und soll sich nun beweisen.

Ein weiterer Spieler könnte vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München zu Königsblau wechseln, wenn man den FC Schalke 04 Transfergerüchten Glauben schenken kann, die der „Kicker“ in seiner Printausgabe streut.

Mai beim FC Bayern ohne Chance?

Demnach habe man scheinbar Interesse an Lars Mai, der in der vergangenen Saison leihweise für Darmstadt 98 auflief. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 29 Partien in der abgelaufenen Saison der 2. Liga (1 Torvorlage) und weitere drei Partien im DFB-Pokal (1 Torvorlage). Eine Rückkehr zum FC Bayern München steht derweil noch in den Sternen.

In München käme der 21-jährige nicht an Niklas Süle und an Tanguy Nianzou vorbei, wobei der Klub nach den bevorstehenden Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng, bereits recht frühzeitig Dayot Upamecano verpflichten konnte. Mai dürfte keine reelle Chancen auf Einsätze bei den Profis der Bayern haben.

Fortuna Düsseldorf ebenfalls interessiert

Für den FC Schalke 04 also die Möglichkeit, das junge Abwehrtalent in die Veltins-Arena zu lotsen. Beim FC Bayern München besitzt der 1,90m große Innenverteidiger, der auch auf der Sechs agieren kann, noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023! Ein Abgang dürfte durchaus im Raume stehen, sofern sich alle Parteien einigen können.

Neben dem FC Schalke 04 soll auch Fortuna Düsseldorf seine Fühler nach Lars Mai ausgestreckt haben. Die Rheinländer wollen in der kommenden Spielzeit ebenfalls ein Wörtchen in Sachen Aufstieg in die Bundesliga mitreden und sind derzeit auf der Suche nach Verstärkungen.

Plant HSV mit Lars Mai?

Beim Hamburger SV sieht die Sache ähnlich aus. Nach drei verpassten Aufstiegen steht der einstige Bundesliga-Dino immer stärker unter Druck, in die Beletage des deutschen Fußballs zurückzukehren. Und mit Lars Mai könnte man dieses Abenteuer durchaus angehen.

Klar ist aber auch, dass das Transferbudget bei allen Klubs klug eingesetzt werden muss, denn für einen Transfer von Lars Mai wird definitiv eine Ablöse fällig. Mit einem Marktwert von rund 1,8 Millionen Euro (Quelle Transfermarkt.de) und einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2023, könnte diese sich im unteren Millionenbereich bewegen.